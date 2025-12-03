"3000 км по Украине" запустили: на какие поезда доступны поездки

Украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в и из прифронтовых городов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

Подробности

"Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в нашем приложении. В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов", - сообщили в УЗ.

Как воспользоваться

Людям советуют установить или обновить приложение и выбрать маршрут.

Как воспользоваться программой:

обновляйте приложение;

активируйте программу, как на видео;

выбирайте рейс.

Напомним

Как сообщали в УЗ, программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

По данным УЗ, на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

