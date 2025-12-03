$42.330.01
03:01 • 11647 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 19335 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 18417 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 30603 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 69409 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 47177 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 37993 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33565 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59313 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 56080 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
"3000 км по Украине" запустили: на какие поезда доступны поездки

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Укрзализныця открыла продажу билетов по программе «3000 км по Украине» через приложение. Сейчас предложение действует для поездок в прифронтовые города и из них.

"3000 км по Украине" запустили: на какие поезда доступны поездки

Украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в и из прифронтовых городов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

Подробности

"Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в нашем приложении. В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов", - сообщили в УЗ.

Как воспользоваться

Людям советуют установить или обновить приложение и выбрать маршрут.

Как воспользоваться программой:

  • обновляйте приложение;
    • активируйте программу, как на видео;
      • выбирайте рейс.

        Напомним

        Как сообщали в УЗ, программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

        По данным УЗ, на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

        • №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
          • №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
            • №109/110 Львов – Николаев;
              • №115/116 Сумы – Киев;
                • №121/122 Николаев – Киев;
                  • №127/128 Львов – Запорожье;
                    • №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
                      • №143/144 Сумы – Рахов;
                        • №39/40 Солотвино – Запорожье;
                          • №45/44 Харьков – Ужгород;
                            • №47/48 Запорожье – Мукачево;
                              • №51/52 Одесса – Запорожье;
                                • №53/54 Днепр – Одесса;
                                  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
                                    • №773/774 Киев – Конотоп;
                                      • №87/88 Ковель – Запорожье;
                                        • № 886/888 Фастов – Чернигов;
                                          • №895/896 Конотоп – Фастов.

                                            Доступны также места в детских купе на рейсах таких поездов:

                                            • №15/16 Харьков – Ясиня;
                                              • №17/18 Харьков – Ужгород;
                                                • №41/42 Днепр – Трускавец.

                                                  А также места 2 класса в Интерсити+:

                                                  • №719/720 Харьков – Киев;
                                                    • №723/722 Харьков – Киев;
                                                      • №731/732 Запорожье – Киев.

                                                        "3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры02.12.25, 18:58 • 29352 просмотра

                                                        Юлия Шрамко

                                                        Общество
                                                        Война в Украине
                                                        Украинская железная дорога