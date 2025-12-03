"3000 км по Украине" запустили: на какие поезда доступны поездки
Киев • УНН
Укрзализныця открыла продажу билетов по программе «3000 км по Украине» через приложение. Сейчас предложение действует для поездок в прифронтовые города и из них.
Украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в и из прифронтовых городов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.
Подробности
"Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в нашем приложении. В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов", - сообщили в УЗ.
Как воспользоваться
Людям советуют установить или обновить приложение и выбрать маршрут.
Как воспользоваться программой:
- обновляйте приложение;
- активируйте программу, как на видео;
- выбирайте рейс.
Напомним
Как сообщали в УЗ, программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их Укрзализныця будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.
По данным УЗ, на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
- №109/110 Львов – Николаев;
- №115/116 Сумы – Киев;
- №121/122 Николаев – Киев;
- №127/128 Львов – Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №39/40 Солотвино – Запорожье;
- №45/44 Харьков – Ужгород;
- №47/48 Запорожье – Мукачево;
- №51/52 Одесса – Запорожье;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запорожье;
- № 886/888 Фастов – Чернигов;
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах таких поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев;
- №723/722 Харьков – Киев;
- №731/732 Запорожье – Киев.
