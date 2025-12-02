"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры

Программа "3000 км по Украине" стартовала в тестовом режиме для прифронтовых громад, а уже завтра в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех поездок. Как оформить билет за "километры" и какие прифронтовые рейсы доступны - читайте в материале УНН.

Детали

На начальном этапе программа сосредоточена на маршрутах в прифронтовые громады и из них. Программа будет действовать в рамках президентской программы "Зимней поддержки".

Уже завтра, 3 декабря, в 10:00 в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров. Получить бесплатные билеты на свободные места можно будет в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах. Их перечень будет обновляться. Сейчас программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс).

Первые маршруты по этой программе отправятся 5 декабря.

Как оформить билет за километры:

1️⃣Обновите или установите приложение "Укрзализныци". Аккаунт должен быть верифицирован через "Дія.Підпис".

2️⃣В приложении нажмите на отметку "3000" и "Принять участие" — вы получите свои 3000 км.

3️⃣Выберите поезд с отметкой "3000". Стоимость билета автоматически покрывается с бонусного километрового счета.

На эту программу не выделяются дополнительные средства из госбюджета. Решение Правительства предусматривает, в частности, компенсаторы, чтобы Укрзализныця получила и дополнительный доход, в том числе динамическое ценообразование в премиум-сегменте.

Государство уже начало и продолжит софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла стабильно работать. А сегодняшнее решение правительства даст старт новому подходу к этому финансированию. В I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок. Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны.

Маршруты для пилотного запуска определили на основе анализа заполняемости поездов, с особым акцентом на потребности жителей прифронтовых регионов. Это позволит стимулировать поездки для тех украинцев, для которых ключевым является именно доступный тариф, а не продолжительность поездки, а также частично разгрузить пиковые периоды перевозок.

Важно знать:

▪️Билет можно оформить только на себя и на своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно.

▪️Дети старше 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в "Дії" (загрузите свидетельство о рождении).

▪️По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

▪️Программа покрывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.

▪️Километры нельзя монетизировать, они действуют только для поездок.

▪️3000 километров не обязательно использовать в декабре 2025 года, наибольшее количество мест Укрзализныця будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

▪️Неиспользованный остаток от 3000 километров по Украине впоследствии можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Железные Друзья". Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году. О нем будет сообщено дополнительно.

Перечень прифронтовых рейсов, доступных в рамках программы в декабре:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах таких поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+: