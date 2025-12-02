"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры
Киев • УНН
В приложении "Укрзализныци" с 3 декабря можно оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров в рамках программы "3000 км по Украине", которая действует для прифронтовых общин. Бесплатные билеты доступны на определенных 24 маршрутах в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.
Программа "3000 км по Украине" стартовала в тестовом режиме для прифронтовых громад, а уже завтра в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех поездок. Как оформить билет за "километры" и какие прифронтовые рейсы доступны - читайте в материале УНН.
Детали
На начальном этапе программа сосредоточена на маршрутах в прифронтовые громады и из них. Программа будет действовать в рамках президентской программы "Зимней поддержки".
Уже завтра, 3 декабря, в 10:00 в приложении "Укрзализныци" можно будет оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров. Получить бесплатные билеты на свободные места можно будет в вагонах плацкарта, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определенных 24 маршрутах. Их перечень будет обновляться. Сейчас программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс).
Первые маршруты по этой программе отправятся 5 декабря.
Как оформить билет за километры:
1️⃣Обновите или установите приложение "Укрзализныци". Аккаунт должен быть верифицирован через "Дія.Підпис".
2️⃣В приложении нажмите на отметку "3000" и "Принять участие" — вы получите свои 3000 км.
3️⃣Выберите поезд с отметкой "3000". Стоимость билета автоматически покрывается с бонусного километрового счета.
На эту программу не выделяются дополнительные средства из госбюджета. Решение Правительства предусматривает, в частности, компенсаторы, чтобы Укрзализныця получила и дополнительный доход, в том числе динамическое ценообразование в премиум-сегменте.
Государство уже начало и продолжит софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла стабильно работать. А сегодняшнее решение правительства даст старт новому подходу к этому финансированию. В I квартале 2026 года должен быть создан механизм, который будет компенсировать разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок. Это важный шаг для стабильной работы железной дороги во время войны.
Маршруты для пилотного запуска определили на основе анализа заполняемости поездов, с особым акцентом на потребности жителей прифронтовых регионов. Это позволит стимулировать поездки для тех украинцев, для которых ключевым является именно доступный тариф, а не продолжительность поездки, а также частично разгрузить пиковые периоды перевозок.
Важно знать:
▪️Билет можно оформить только на себя и на своего ребенка. Оформить на взрослых родственников или друзей невозможно.
▪️Дети старше 5 лет также получают собственные 3000 км. Для этого они должны быть добавлены в ваш аккаунт в "Дії" (загрузите свидетельство о рождении).
▪️По программе доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.
▪️Программа покрывает только стоимость проезда. Постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.
▪️Километры нельзя монетизировать, они действуют только для поездок.
▪️3000 километров не обязательно использовать в декабре 2025 года, наибольшее количество мест Укрзализныця будет предлагать прежде всего в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
▪️Неиспользованный остаток от 3000 километров по Украине впоследствии можно будет конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Железные Друзья". Этот функционал появится в приложении УЗ в 2026 году. О нем будет сообщено дополнительно.
Перечень прифронтовых рейсов, доступных в рамках программы в декабре:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
- №109/110 Львов – Николаев;
- №115/116 Сумы – Киев;
- №121/122 Николаев – Киев;
- №127/128 Львов – Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №39/40 Солотвино – Запорожье;
- №45/44 Харьков – Ужгород;
- №47/48 Запорожье – Мукачево;
- №51/52 Одесса – Запорожье;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запорожье;
- № 886/888 Фастов – Чернигов;
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах таких поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- 719/720 Харьков – Киев;
- №723/722 Харьков – Киев;
- №731/732 Запорожье – Киев.