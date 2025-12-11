У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни

У 2026 році у спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, інформує УНН.

Як відомо, наразі Wi-Fi доступний лише у поїздах "Інтерсіті".

У 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення. Також продовжиться модернізація рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах