У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни
Київ • УНН
Укрзалізниця планує запровадити Wi-Fi у спальних потягах з 2026 року. Також планується придбання 60 нових вагонів та модернізація рухомого складу.
У 2026 році у спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, інформує УНН.
Деталі
Як відомо, наразі Wi-Fi доступний лише у поїздах "Інтерсіті".
У 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення. Також продовжиться модернізація рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах
Також у відомстві анонсували продовження реалізації будівництва євроколії на напрямку Скнилів – Мостиська-ІІ, що з’єднає Львів із європейською залізничною мережею.
Нагадаємо
Укрзалізниця відкрила продаж квитків за програмою "3000 км Україною" через застосунок. Наразі пропозиція діє для поїздок до та з прифронтових міст.
Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи27.11.25, 14:07 • 3147 переглядiв