У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 3454 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 11787 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 16638 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 18953 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 18059 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 18600 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 22179 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19843 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19503 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 28290 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
95%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Ізраїлі на Міндіча скоїли замах, злочинців арештували - Коломойський10 грудня, 15:00 • 5118 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10 грудня, 15:26 • 16822 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 15990 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 12496 перегляди
Посла України в Ізраїлі Корнійчука викликали до ізраїльського МЗС через критику контактів Нетаньягу з путіним10 грудня, 18:25 • 3948 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 12519 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 16011 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 23595 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 28284 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 32194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11985 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 16913 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 13951 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 21079 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 31382 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Укрзалізниця планує запровадити Wi-Fi у спальних потягах з 2026 року. Також планується придбання 60 нових вагонів та модернізація рухомого складу.

У спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi: в уряді назвали терміни

У 2026 році у спальних потягах Укрзалізниці з'явиться Wi-Fi. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, інформує УНН.

Деталі

Як відомо, наразі Wi-Fi доступний лише у поїздах "Інтерсіті".

У 2026 році очікується постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення. Також продовжиться модернізація рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах

- йдеться у повідомленні.

Також у відомстві анонсували продовження реалізації будівництва євроколії на напрямку Скнилів – Мостиська-ІІ, що з’єднає Львів із європейською залізничною мережею.

Нагадаємо

Укрзалізниця відкрила продаж квитків за програмою "3000 км Україною" через застосунок. Наразі пропозиція діє для поїздок до та з прифронтових міст.

Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи27.11.25, 14:07 • 3147 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Українська залізниця
Львів