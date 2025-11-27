Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи

Компанія "Укрзалізниця" оголосила про нововведення щодо залізничних подорожей з України до країн Європейського Союзу, Так, з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до столиці Австрії Відня, закарпатське місто Берегово отримує пряме сполучення зі столицею Угорщини Будапештом, а до Німеччини можна буде доїхати з 1 пересадкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд до Відня

У новому графіку руху "Укрзалізниці" представлено нічний поїзд №7/346 - 347/8 Ужгород - Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць. Цей потяг курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину із зупинкою по станції Будапешт - Келенфельд та з ранковим прибуттям до Відня.

У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. А станція Будапешт - Келенфельд є зручним транспортним хабом у столиці Угорщини із легкою пересадкою на поїзди нової гілки метро - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Водночас поїзд з Відня має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород - Київ.

Поїзд до Будапешта

Також новозбудована європейська колія сполучить закарпатські міста Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.

Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп. Крім того, додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Поїзд до Німеччини

У новому графіку руху 2025 - 2026 років "Укрзалізниця" синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з польськими та німецькими партнерами, З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% - замість 11 прямих потягів курсуватиме 17.

Це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку, зазначили в "Укрзалізниці".

Графіки руху тепер виглядатимуть так:

Поїзд №51К Київ - Перемишль

Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (відправлення 07:12).

У Лейпцигу - великому залізничному хабі Саксонії - доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

Поїзд №63/64 Харків - Перемишль

Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль

Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль - Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

№119/120 Дніпро - Холм (з двома пересадками)

Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава - Берлін - Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

