Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 914 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
11:04 • 2998 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 9824 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 19624 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 14536 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 35555 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36041 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 71481 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34458 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31774 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
89%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 23502 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 16696 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 23815 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 10780 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 10564 перегляди
Публікації
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 1458 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 10066 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 19615 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 35881 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 71478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 10698 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 42014 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 75954 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 92035 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 91736 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Укрзалізниця оголосила про нові міжнародні залізничні маршрути. З Ужгорода вперше курсуватимуть спальні вагони до Відня, а Берегове отримає пряме сполучення з Будапештом. До Німеччини можна буде доїхати з однією пересадкою.

Відень, Будапешт, та Німеччина з однією пересадкою: "Укрзалізниця" запускає нові маршрути до країн Європи

Компанія "Укрзалізниця" оголосила про нововведення щодо залізничних подорожей з України до країн Європейського Союзу, Так, з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до столиці Австрії Відня, закарпатське місто Берегово отримує пряме сполучення зі столицею Угорщини Будапештом, а до Німеччини можна буде доїхати з 1 пересадкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Поїзд до Відня

У новому графіку руху "Укрзалізниці" представлено нічний поїзд №7/346 - 347/8 Ужгород - Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць. Цей потяг курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину із зупинкою по станції Будапешт - Келенфельд та з ранковим прибуттям до Відня.

У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста. А станція Будапешт - Келенфельд є зручним транспортним хабом у столиці Угорщини із легкою пересадкою на поїзди нової гілки метро

 - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Водночас поїзд з Відня має узгоджену пересадку в Чопі на поїзд №749/750 Ужгород - Київ.

Поїзд до Будапешта

Також новозбудована європейська колія сполучить закарпатські міста Берегово та Чоп із угорськими Будапештом та Ньїредьгазою.

Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт - Ньїредьгаза - Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп. Крім того, додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп) надасть змогу у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта

- йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Поїзд до Німеччини

У новому графіку руху 2025 - 2026 років "Укрзалізниця" синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з польськими та німецькими партнерами, З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% - замість 11 прямих потягів курсуватиме 17.

Це означає одне: повертаючись додому або вирушаючи до Німеччини, достатньо зробити всього одну пересадку, зазначили в "Укрзалізниці".

Графіки руху тепер виглядатимуть так:

Поїзд №51К Київ - Перемишль

Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль - Лейпциг (відправлення 07:12).

У Лейпцигу - великому залізничному хабі Саксонії - доступні швидкісні поїзди по всій Європі.

Поїзд №63/64 Харків - Перемишль

Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль - Прага - Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.

Поїзд №31/32 Запоріжжя - Перемишль

Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль - Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.

№119/120 Дніпро - Холм (з двома пересадками)

Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд №440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава - Берлін - Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.

До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів27.11.25, 13:04 • 2992 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоНовини Світу
Прага
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Відень
Австрія
Мюнхен
Лейпциг
Варшава
Німеччина
Угорщина
Будапешт
Берлін
Запоріжжя
Київ
Харків
Польща