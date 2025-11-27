Вена, Будапешт и Германия с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые маршруты в страны Европы

Компания "Укрзализныця" объявила о нововведениях в железнодорожных путешествиях из Украины в страны Европейского Союза. Так, из Ужгорода впервые будут курсировать европейские спальные вагоны в столицу Австрии Вену, закарпатский город Берегово получает прямое сообщение со столицей Венгрии Будапештом, а в Германию можно будет доехать с 1 пересадкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Поезд в Вену

В новом графике движения "Укрзализныци" представлен ночной поезд №7/346 - 347/8 Ужгород - Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог. Этот поезд будет курсировать по новопостроенной евроколее от Ужгорода до границы, пересекая всю Венгрию с остановкой на станции Будапешт - Келенфельд и с утренним прибытием в Вену.

В Будапеште поезд будет иметь остановку на станции Ферихедь с выходом к международному аэропорту имени Ференца Листа. А станция Будапешт - Келенфельд является удобным транспортным хабом в столице Венгрии с легкой пересадкой на поезда новой ветки метро - говорится в сообщении "Укрзализныци"

В то же время поезд из Вены имеет согласованную пересадку в Чопе на поезд №749/750 Ужгород - Киев.

Поезд в Будапешт

Также новопостроенная европейская колея соединит закарпатские города Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьхазой.

Начиная с 14 декабря, поезд №36/35,32/37 Будапешт - Ньиредьхаза - Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп. Кроме того, дополнительный региональный поезд №644/647 Ужгород - Захонь (через Чоп) позволит в Захони пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд в Германию

В новом графике движения 2025 - 2026 годов "Укрзалізниця" синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с польскими и немецкими партнерами. С декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей возрастет на 54% - вместо 11 прямых поездов будет курсировать 17.

Это означает одно: возвращаясь домой или отправляясь в Германию, достаточно сделать всего одну пересадку, отметили в "Укрзализныце".

Графики движения теперь будут выглядеть так:

Поезд №51К Киев - Перемышль

Прибытие в 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (отправление 07:12).

В Лейпциге - крупном железнодорожном хабе Саксонии - доступны скоростные поезда по всей Европе.

Поезд №63/64 Харьков - Перемышль

Прибытие в Перемышль: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (отправление 17:51), что является прямым путем в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль

Прибытие в Перемышль: 08:18. Пассажиры поезда, следующего через Запорожье, Днепр, имеют почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль - Берлин (отправление 09:09), что является одним из самых популярных маршрутов в немецкую столицу.

№119/120 Днепр - Хелм (с двумя пересадками)

Прибытие: 18:08, далее пересадка на поезд №440 до Устки, который отправляется в 18:18. А в 21:31 пассажирам придется пересесть в Варшаве Центральной 21:31 на поезд Варшава - Берлин - Свиноуйсьце, чтобы уже в 6:00 утра быть в немецкой столице.

В Берлин также можно добраться ночными поездами EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Хелма соответственно.

