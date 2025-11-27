$42.300.10
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов

Киев • УНН

 • 46 просмотра

С 14 декабря 2024 года «Укрзалізниця» вводит новый график движения поездов на 2025-2026 годы, включающий 11 новых маршрутов (8 международных, 3 внутренних) и ежечасное движение поездов между Киевом и Львовом. Среди внутренних обновлений – поезда Краматорск-Чоп, Кривой Рог-Ивано-Франковск и продленный маршрут Харьков-Ужгород.

11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов

В Украине в декабре начнет действовать новый график поездов - появится 11 новых поездов, а также вводят движение поездов между Львовом и Киевом ежечасно, сообщили в АО "Укрзализныця" в четверг, пишет УНН.

В новом графике на 2025-2026 годы, который заработает уже с 14 декабря, Укрзализныця представила ряд новых интересных сообщений и существенных улучшений существующих рейсов. В частности, появится сразу 8 новых международных сообщений и 3 внутренних

- сообщили в УЗ.

В новом графике движения на 2026 год, который заработает 14 декабря этого года, Укрзализныця в частности вводит тактовое движение между Киевом и Львовом.

Это означает, что на самом популярном направлении Киев - Львов - Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - ежечасно. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Другие ключевые обновления во внутреннем сообщении:

  • новый поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково - Чоп. Новый поезд для жителей прифронтовой Донетчины, которая сейчас сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для “последней мили”) сообщение с остальной Украиной. Пока временной конечной остановкой поездов является Барвенково на Харьковщине, Укрзализныця предлагает дополнительный рейс для региона, что поможет быстро добраться до центров реабилитации и восстановления в Карпатах (Сколе, Славское), Закарпатье (Перечин, Мукачево) и международного хаба в Чопе, откуда возможны пересадки на европейские рейсы;
    • новый поезд №33/34 Кривой Рог - Ивано-Франковск. Новый рейс соединит центральные регионы с Прикарпатьем и "обеспечит комфортное путешествие к туристическим локациям запада Украины";
      • обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков - Ужгород. Исторический “бахмутский” рейс, который является безальтернативным поездом социального значения для Полесья и Волыни, получает продление до Закарпатья. Этот рейс следует рассматривать прежде всего как возможность для жителей Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славское) и Закарпатье (Ужгород), одновременно сохраняя надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.

        "Отдельно стоит отметить, что в направлении горных реабилитационных центров и курортов в новом графике проложено уже более 40 рейсов, более половины из которых - из прифронтовых областей", - отметили в УЗ.

        На постоянной основе, как сообщается, будет курсировать региональный поезд Львов - Ворохта, который выполняет современный дизель-поезд ДПКр-3. Этот рейс, как отмечается, доказал свою востребованность для львовян и поможет создать качественную пересадочную альтернативу для пассажиров из других регионов в пик буковельского сезона.

        В целом в УЗ в новом графике анонсируют "новые оборотные рейсы, качественные ускорения, более детально продуманные стыковки". Планируется увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и в целом за год предложить +2 млн мест.

        Продажа билетов по новому расписанию на даты после 14 декабря уже открыта в приложении и на сайте Укрзализныци.

        Дополнение

        Всего за неполные 11 месяцев этого года Укрзализныця уже перевезла более 25 млн пассажиров, почти на полмиллиона больше, чем в прошлом году. В июле-августе УЗ протестировала модель дополнительных перевозок за счет использования дневных оборотных поездов в перерывах между их "основными" рейсами. Результат: в пиковые дни обеспечили более 7 000 дополнительных мест в сутки, что и легло в основу планирования на 2026 год, отметили в УЗ.

        Юлия Шрамко

