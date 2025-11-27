11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів

В Україні у грудні почне діяти новий графік потягів - з'явиться 11 нових поїздів, а також вводять рух поїздів між Львовом та Києвом щогодини, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у четвер, пише УНН.

У новому графіку на 2025-2026 роки, який запрацює вже з 14 грудня, Укрзалізниця представила низку нових цікавих сполучень та істотних покращень існуючих рейсів. Зокрема, з'явиться одразу 8 нових міжнародних сполучень та 3 внутрішніх - повідомили в УЗ.

У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, Укрзалізниця зокрема запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.

Це означає, що на найпопулярнішому напрямку Київ - Львів - Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом - щогодини. Переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для "позапікового" періоду.

Інші ключові оновлення у внутрішньому сполученні:

новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове - Чоп . Новий поїзд для жителів прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси;

. Новий поїзд для жителів прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для “останньої милі”) сполучення з рештою України. Допоки тимчасовою кінцевою зупинкою поїздів є Барвінкове на Харківщині, Укрзалізниця пропонує додатковий рейс для регіону, що допоможе швидко дістатися центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можливі пересадки на європейські рейси; новий поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ . Новий рейс поєднає центральні регіони з Прикарпаттям та "забезпечить комфортну подорож до туристичних локацій заходу України";

. Новий рейс поєднає центральні регіони з Прикарпаттям та "забезпечить комфортну подорож до туристичних локацій заходу України"; оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків - Ужгород. Історичний “бахмутський” рейс, який є безальтернативним поїздом соціального значення для Полісся та Волині, отримує подовження до Закарпаття. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.

"Окремо варто зазначити, що в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких - із прифронтових областей", - зазначили в УЗ.

На постійній основі, як повідомляється, курсуватиме регіональний поїзд Львів - Ворохта, який виконує сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Цей рейс, як зазначається, довів свою затребуваність для львів'ян і допоможе створити якісну пересадкову альтернативу для пасажирів з інших регіонів у пік буковельського сезону.

Загалом в УЗ у новому графіку анонсують "нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок". Планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати +2 млн місць.

Продаж квитків за новим розкладом на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Доповнення

Загалом за неповні 11 місяців цього року Укрзалізниця вже перевезла понад 25 млн пасажирів, майже на пів мільйона більше, ніж торік. У липні-серпні УЗ протестувала модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми "основними" рейсами. Результат: у пікові дні забезпечили понад 7 000 додаткових місць на добу, що й лягло в основу планування на 2026 рік, зазначили в УЗ.