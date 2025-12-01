$42.270.07
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 3860 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 12773 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 11400 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 19824 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 34474 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 47368 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40929 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42042 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38815 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3 тысячах километров Укрзализныцей. Окончательное решение ожидается в ближайшее время, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Эта программа является частью зимней поддержки, анонсированной Президентом Зеленским.

Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей

Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных "3 тысячах километров по Украине" Укрзализныцей. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Подробности

"Постановление о бесплатных 3 тысячах километров Укрзализныцей было в повестке дня сегодня на рассмотрении Правительства, но Кабмин отправил его на доработку! Так что окончательное рассмотрение и принятие будет в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Что включает программа УЗ-3000

Для пассажиров установят годовой лимит в 3000 км на одного человека — эти километры можно будет использовать бесплатно. Билеты и плацкарты на внепиковые поездки также будут бесплатными, однако за постельное белье и другие дополнительные услуги придется платить. Программа не распространяется на вагоны класса СВ и поезда Интерсити.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию.

Среди прочего, анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге в пределах Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

