Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей
Киев • УНН
Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3 тысячах километров Укрзализныцей. Окончательное решение ожидается в ближайшее время, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Эта программа является частью зимней поддержки, анонсированной Президентом Зеленским.
Подробности
"Постановление о бесплатных 3 тысячах километров Укрзализныцей было в повестке дня сегодня на рассмотрении Правительства, но Кабмин отправил его на доработку! Так что окончательное рассмотрение и принятие будет в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Что включает программа УЗ-3000
Для пассажиров установят годовой лимит в 3000 км на одного человека — эти километры можно будет использовать бесплатно. Билеты и плацкарты на внепиковые поездки также будут бесплатными, однако за постельное белье и другие дополнительные услуги придется платить. Программа не распространяется на вагоны класса СВ и поезда Интерсити.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию.
Среди прочего, анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге в пределах Украины.
