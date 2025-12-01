«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря

С первого декабря в Украине стартует программа "Зимней поддержки" УЗ-300, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныци. С 4 декабря работодатели смогут забронировать своих работников, если последние имеют проблемы с учетом, а также работники должны знать об обновленных медосмотрах, пишет УНН.

"УЗ-3000"

С первого декабря в Украине стартует программа "УЗ-3000" по бесплатным перевозкам, которую запускает Укрзализныця.

Она должна запуститься с 1 декабря и будет реализовываться в течение четырех месяцев, когда у нас низкий спрос на Укрзализныцю, но есть постоянные высокие расходы Укрзализныци. И у нас в такие периоды, где есть низкий спрос, есть возможность обеспечить дополнительно билетами граждан - заявляла премьер-министр Юлия Свириденко.

В Укрзализныце сообщали, что 3,000 км - это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине.

Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой. Знаем, что в пиковый период не просто "поймать" билеты. Поэтому программа "УЗ-3000" как раз и поможет разгрузить пик - она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды - сообщали в компании.

Бронирование работников

С 4 декабря вступает в силу закон, который позволяет критическим предприятиям бронировать работников с ненадлежаще оформленными учетными документами на 45 дней.

В соответствии с законом, бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, независимо от количества забронированных, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы, которые не состоят на воинском учете, и которые не уточнили персональные данные.

Срок бронирования работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год.

В случае устранения военнообязанным работником в течение срока бронирования нарушений правил воинского учета, он подлежит бронированию на общих основаниях.

Бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.

Обновленные медосмотры работников

С декабря в Украине будут действовать обновленные правила проведения обязательных медосмотров работников.

Порядок распространяется на всех работодателей - юридических лиц, их структурные подразделения, а также физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд.

В соответствии с приказом Минздрава, уточнены категории работников, подлежащих обязательным медосмотрам. Это:

лица, занятые на вредных или опасных работах;

те, кто нуждается в профессиональном отборе;

работники до 21 года;

те, кто работает в ночные смены.

Основанием для проведения внеочередного медосмотра является также требование должностных лиц территориального органа Гоструда.

Работники, не прошедшие обязательный медосмотр без уважительных причин или которым по медицинскому заключению запрещено выполнять определенную работу, не допускаются к работе.

Работодатель в таких случаях должен предложить другую должность или, при отсутствии возможности, уволить работника согласно законодательству.

Предварительные медосмотры проводятся при приеме на работу для оценки состояния здоровья работника. Периодические - в течение трудовой деятельности для раннего выявления профессиональных заболеваний. Внеочередные - по заявлению работника или по инициативе работодателя, если есть основания полагать, что работник не может выполнять обязанности без вреда для здоровья.

Периодичность прохождения осмотров определяется характером работы.

Работники с вредными условиями проходят осмотр ежегодно, а в отдельных сферах, в частности работники пищевой промышленности, медицинские учреждения, детские учреждения, водители транспортных средств или лица, контактирующие с биологическими агентами, осмотры проходят чаще – раз в полгода.

Работники до двадцати одного года проходят медосмотр обязательно ежегодно, независимо от условий труда.

Работодатель заключает договор с медучреждением и назначает ответственное лицо.

На время прохождения медосмотра сохраняются место работы и средний заработок. Если работник не прошел медосмотр без уважительной причины, работодатель имеет право отстранить его без сохранения зарплаты.

Обновленные правила финансового мониторинга

Кабмин утвердил порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга, который должен заработать с декабря.

Порядок предусматривает введение новых типов сообщений, охватывающих финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу, а также другую информацию, связанную с его осуществлением; установление обязанности СПФМ применять риск-ориентированный подход при проведении надлежащей проверки клиентов, что, в частности, предусматривает переход к кейсовой модели отчетности о подозрительных финансовых операциях или деятельности; определение порядка подачи сообщений о замораживании активов, связанных с террористической деятельностью, ее финансированием, а также распространением оружия массового уничтожения и его финансированием.

Доплаты к пенсиям

В ноябре правительство утвердило повышение ежемесячных доплат к пенсиям нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря года суммы вырастут до 12 971 гривен. Если в семье есть двое или более нетрудоспособных лиц, то средства будут распределяться поровну.

