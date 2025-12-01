$42.190.00
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня

Київ • УНН

 • 62 перегляди

4 грудня роботодавці зможуть забронювати своїх працівників, якщо останні мають проблеми з обліком, а також працівники мають знати про оновлені медогляди

“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня

З першого грудня в Україні стартує програма "Зимової підтримки" УЗ-300, за якою українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками Укрзалізниці. З 4 грудня роботодавці зможуть забронювати своїх працівників, якщо останні мають проблеми з обліком, а також працівники мають знати про оновлені медогляди, пише УНН.

"УЗ-3000"

З першого грудня в Україні стартує програма "УЗ-3000" з безкоштовних перевезень, яку запускає Укрзалізниця.

Вона має запуститися з 1 грудня і буде вона реалізовуватись впродовж чотирьох місяців, коли у нас є низький попит на Укрзалізницю, але є постійні високі видатки Укрзалізниці. І у нас в такі періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян

 - заявляла прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

В Укрзалізниці повідомляли, що 3,000 км - це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні.

Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший. Знаємо, що в піковий період не просто "зловити" квитки. Тож програма "УЗ-3000" якраз і допоможе розвантажити пік - вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди

- повідомляли в компанії.

Бронювання працівників 

З 4 грудня набирає чинності закон, який дозволяє критичним підприємствам бронювати працівників з неналежно оформленими обліковими документами на 45 днів.

Відповідно до закону, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій, незалежно від кількості заброньованих, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку, та які не уточнили персональні дані.

Строк бронювання працівників не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов’язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік.

У разі усунення військовозобов’язаним працівником протягом строку бронювання порушень правил військового обліку, він підлягає бронюванню на загальних підставах.

Бронювання таких військовозобов’язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Оновлені медогляди працівників

З грудня в Україні діятимуть оновлені правила проведення обов'язкових медоглядів працівників.

Порядок поширюється на всіх роботодавців - юридичних осіб, їхні структурні підрозділи, а також фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.

Відповідно до наказу МОЗ, уточнено категорії працівників, які підлягають обов'язковим медоглядам. Це:

  • особи, зайняті на шкідливих чи небезпечних роботах;
    • ті, хто потребує професійного добору;
      • працівники до 21 року;
        • ті, хто працює в нічні зміни.

          Підставою для проведення позачергового медогляду є також вимога посадових осіб територіального органу Держпраці.

          Працівники, які не пройшли обов’язковий медогляд без поважних причин або яким за медичним висновком заборонено виконувати певну роботу, не допускаються до роботи. 

          Роботодавець у таких випадках має запропонувати іншу посаду або, за відсутності можливості, звільнити працівника згідно із законодавством.

          Попередні медогляди проводяться при прийнятті на роботу для оцінки стану здоров’я працівника. Періодичні - протягом трудової діяльності для раннього виявлення професійних захворювань. Позачергові - за заявою працівника або з ініціативи роботодавця, якщо є підстави вважати, що працівник не може виконувати обов’язки без шкоди для здоров’я.

          Періодичність проходження оглядів визначається характером роботи.

          Працівники зі шкідливими умовами проходять огляд щороку, а в окремих сферах, зокрема працівники харчової промисловості, медичні установи, дитячі заклади, водії транспортних засобів чи особи, що контактують із біологічними агентами, огляди проходять частіше – раз на пів року.

          Працівники до двадцяти одного року проходять медогляд обов’язково щороку, незалежно від умов праці.

          Роботодавець укладає договір з медзакладом і призначає відповідальну особу.

          На час проходження медогляду зберігаються місце роботи та середній заробіток. Якщо працівник не пройшов медогляд без поважної причини, роботодавець має право відсторонити його без збереження зарплати.

          Оновлені правила фінансового моніторингу

          Кабмін затвердив порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, який має запрацювати з грудня. 

          Порядок передбачає запровадження нових типів повідомлень, що охоплюють фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, а також іншу інформацію, пов’язану з його здійсненням; встановлення обов’язку СПФМ застосовувати ризик-орієнтований підхід під час проведення належної перевірки клієнтів, що, зокрема, передбачає перехід до кейсової моделі звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність; визначення порядку подання повідомлень про замороження активів, пов’язаних із терористичною діяльністю, її фінансуванням, а також розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

          Доплати до пенсій

          У листопаді уряд затвердив підвищення щомісячних доплат до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня року суми зростуть до 12 971 гривень. Якщо в родині є двоє чи більше непрацездатних осіб, то кошти будуть розподілятися порівну.

          Павло Башинський

