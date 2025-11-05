Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций

В Украине увеличилось количество обращений от украинцев по поводу блокировки счетов банками. Основными причинами этого являются выполнение подозрительных или нетипичных операций для вашего финансового профиля, использование счета не в соответствии с заявленной целью, операции с криптовалютой, обмен валют или активное снятие наличных.

В комментарии УНН адвокат юридической компании "Winner" Игорь Ясько рассказал, в каких случаях банки могут заблокировать счета и как доказать законность операций.

Основные причины блокировки счетов

Как объясняет Ясько, основными причинами блокировки счетов являются:

выполнение подозрительных или нетипичных операций для вашего финансового профиля – например, регулярные поступления от многих лиц, крупные или частые переводы без четкого объяснения их назначения;

использование счета не в соответствии с заявленной целью: предпринимательская активность без зарегистрированного ФЛП, поступление крупных сумм без подтвержденных источников;

операции с криптовалютой, обмен валют или активное снятие наличных;

нарушение банковского договора, отсутствие обновленных клиентских данных, наложение ареста по судебным решениям, просрочка финансовых обязательств или неуплаченные налоги.

Какие операции банки считают подозрительными

По словам Ясько, операции, которые банки могут считать подозрительными, могут быть: крупные или частые переводы непонятного происхождения, особенно, если суммы резко превышают задекларированные доходы.

Также операции с валютами, криптовалютой или ценными бумагами малоизвестных компаний.

Факт, что назначение платежа содержит "товар", "услуга", "валюта", "крипта" и т.д. – это триггеры для дополнительной проверки. Нетипичное поведение клиента: изменение стандартной активности, немотивированное нервничание или непонятные объяснения цели операций - отмечает Ясько.

Как обжаловать блокировку и доказать законность операций

При блокировке счетов адвокат советует официально обратиться в банк с запросом о причине блокировки и предоставить подтверждающие документы относительно легального источника средств (договора, накладные, банковские квитанции).

Требовать письменный ответ и мотивировку – банк обязан предоставить объяснения согласно закону. Обжаловать решение банка можно через жалобу в НБУ и через судебную процедуру, если права нарушены – такие кейсы уже есть - подчеркивает адвокат.

Имеет ли клиент право требовать объяснения причин блокировки

Клиент имеет полное право требовать у банка мотивированный письменный ответ относительно причин блокировки счета или проведенных операций. В соответствии с законом о защите прав потребителей и Постановлением НБУ банк обязан информировать клиента об основаниях таких действий - говорит Ясько.

По его словам, банк должен уведомить клиента в случае блокировки счета из-за подозрительных операций, требования предоставить документы или при аресте счета по указанию государственного органа.

Уведомление направляется преимущественно через SMS, email или личную встречу, в зависимости от политики банка.

Для защиты своих прав всегда требуйте официального объяснения действий банка, сохраняйте финансовую прозрачность и не избегайте доказательства легального происхождения средств. Если блокировка необоснованна – обжалуйте действия, применяя инструменты жалобы и судебной защиты - добавил адвокат.

Кроме того, Ясько отмечает, что за последнее время увеличилось количество обращений украинцев по поводу блокировки счетов, а основной блокировщик - ПриватБанк.

