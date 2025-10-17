$41.760.01
16 октября, 21:15 • 28523 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 32424 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 26419 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 30083 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 34336 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 46562 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 35909 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 44604 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 79242 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23606 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что внедрение цифровой гривны в 2027 году сомнительно из-за войны. Запуск е-гривны требует значительных финансовых ресурсов, тратить которые во время войны неэтично.

Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину

Разработка цифровой гривны продолжается, однако ее внедрение в 2027 году остается под вопросом из-за войны. Об этом во время Киевского международного экономического форума-2025 заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан, сообщает УНН со ссылкой на Forbes Ukraine.

Детали

По его словам, запуск е-гривны требует значительных финансовых ресурсов, и тратить их в военное время может быть неэтично.

Шабан уточнил, что НБУ планирует пилотный проект, который позволит тестировать цифровую валюту не только внутри регулятора, но и в реальных условиях – для платежей, переводов или государственных программ. Однако стоимость такого пилота высока, а технические требования сложны.

Мы движемся, но сказать, что 2027-й станет годом внедрения е-гривны, я не могу

– резюмировал заместитель председателя НБУ.

Справка

НБУ представил проект концепции е-гривны как цифровых денег в ноябре 2022 года. Е-гривна должна выполнять все функции денег и стать дополнением наличной и безналичной форм гривны, а также быть доступной для использования всеми слоями населения, государственными органами, юридическими лицами, банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

В 2023 году Министерство цифровой трансформации хотело ускорить запуск проекта электронной гривны. Национальный банк Украины планировал провести пилотный проект по открытому тестированию е-гривны в 2025 году.

Напомним

Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан сообщил, что в Украине готовятся ввести цифровые деньги. Экономист пояснил, что речь идет об альтернативной форме денег наравне с наличной и безналичной.

В Украине налоги и коммуналку позволят платить электронными деньгами12.01.23, 15:25 • 531560 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаФинансы
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина