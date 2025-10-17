Внедрение цифровой гривны в 2027 году под вопросом: в НБУ озвучили причину
Киев • УНН
Заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что внедрение цифровой гривны в 2027 году сомнительно из-за войны. Запуск е-гривны требует значительных финансовых ресурсов, тратить которые во время войны неэтично.
Разработка цифровой гривны продолжается, однако ее внедрение в 2027 году остается под вопросом из-за войны. Об этом во время Киевского международного экономического форума-2025 заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан, сообщает УНН со ссылкой на Forbes Ukraine.
Детали
По его словам, запуск е-гривны требует значительных финансовых ресурсов, и тратить их в военное время может быть неэтично.
Шабан уточнил, что НБУ планирует пилотный проект, который позволит тестировать цифровую валюту не только внутри регулятора, но и в реальных условиях – для платежей, переводов или государственных программ. Однако стоимость такого пилота высока, а технические требования сложны.
Мы движемся, но сказать, что 2027-й станет годом внедрения е-гривны, я не могу
Справка
НБУ представил проект концепции е-гривны как цифровых денег в ноябре 2022 года. Е-гривна должна выполнять все функции денег и стать дополнением наличной и безналичной форм гривны, а также быть доступной для использования всеми слоями населения, государственными органами, юридическими лицами, банками и небанковскими финансовыми учреждениями.
В 2023 году Министерство цифровой трансформации хотело ускорить запуск проекта электронной гривны. Национальный банк Украины планировал провести пилотный проект по открытому тестированию е-гривны в 2025 году.
Напомним
Заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан сообщил, что в Украине готовятся ввести цифровые деньги. Экономист пояснил, что речь идет об альтернативной форме денег наравне с наличной и безналичной.
В Украине налоги и коммуналку позволят платить электронными деньгами12.01.23, 15:25 • 531560 просмотров