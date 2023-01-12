В Украине налоги и коммуналку позволят платить электронными деньгами

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«Налоги и коммуналку позволят платить электронными деньгами. Рада приняла соответствующий законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс (№4366)», – написал Гончаренко.

По его словам, это поможет легализовать электронные деньги и позволит уплачивать ими налоги и коммунальные услуги.

Дополнение

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.