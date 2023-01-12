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Рада скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Рада скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу

Цитата

“Рада прийняла у другому читанні законопроект № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування”, — написав Железняк.

За його словами, проголосувало за 303 нардепів.

“У фінальній редакції він вступає в силу одразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування”, — зазначив Железняк.

Основною метою законопроекту є скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Також законопроектом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Доповнення

У жовтні 2022 року парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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