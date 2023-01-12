Рада отменила упрощенную систему налогообложения для игорного бизнеса

Цитата

“Рада приняла в втором чтении законопроект № 8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения”, — написал Железняк.

По его словам, проголосовало за 303 нардепов.

“В финальной редакции он вступает в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения”, — отметил Железняк.

Основной целью законопроекта является отмена необоснованных льгот для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Также законопроектом предлагается вернуть ограничения относительно запрета пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Дополнение

В октябре 2022 года парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.