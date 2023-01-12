В Україні податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Верховна Рада прийняла законопроект, яким податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Цитата
«Податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима. Рада прийняла відповідний законопроєкт, який вносить зміни у Податковий кодекс (№4366)», - написав Гончаренко.
За його словами, це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.