В Україні податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима

Цитата

«Податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима. Рада прийняла відповідний законопроєкт, який вносить зміни у Податковий кодекс (№4366)», - написав Гончаренко.

За його словами, це допоможе легалізувати електронні гроші та надасть можливість сплачувати ними податки та комунальні послуги.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.