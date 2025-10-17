Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину
Київ • УНН
Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що впровадження цифрової гривні у 2027 році є сумнівним через війну. Запуск е-гривні вимагає значних фінансових ресурсів, витрачати які під час війни неетично.
Розробка цифрової гривні триває, однак її впровадження у 2027 році залишається під сумнівом через війну. Про це під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан, повідомляє УНН із посиланням на Forbes Ukraine.
Деталі
За його словами, запуск е-гривні потребує значних фінансових ресурсів, і витрачати їх у воєнний час може бути неетично.
Шабан уточнив, що НБУ планує пілотний проєкт, який дозволить тестувати цифрову валюту не лише всередині регулятора, а й у реальних умовах – для платежів, переказів чи державних програм. Однак вартість такого пілоту висока, а технічні вимоги складні.
Ми рухаємось, але сказати, що 2027-й стане роком впровадження е-гривні, я не можу
Довідково
НБУ презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей у листопаді 2022 року. Е-гривня має виконувати всі функції грошей і стати доповненням готівкової й безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання всіма верствами населення, державними органами, юридичними особами, банками і небанківськими фінансовими установами.
У 2023 році Міністерство цифрової трансформації хотіло прискорити запуск проєкту електронної гривні. Національний банк України планував провести пілотний проєкт з відкритого тестування е-гривні у 2025 році.
Нагадаємо
Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою.
