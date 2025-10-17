Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину

$41.760.01
48.530.29
ukenru
16 жовтня, 21:15 • 29897 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 34061 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 27564 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 31145 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 35145 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 47621 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 36091 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44661 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 80110 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23631 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Трамп вважає зустріч путіна та Зеленського можливою - Білий дім16 жовтня, 18:12 • 4328 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 12858 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 17031 перегляди
В Україні закликають накласти санкції на мультфільм "Маша і Ведмідь" через зв’язки з рф16 жовтня, 19:58 • 10349 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 13059 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 47625 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 80116 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 49918 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 71604 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 83131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 40480 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 88515 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 65699 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 67331 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 72010 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136
The Times

Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що впровадження цифрової гривні у 2027 році є сумнівним через війну. Запуск е-гривні вимагає значних фінансових ресурсів, витрачати які під час війни неетично.

Впровадження цифрової гривні у 2027 році під питанням: в НБУ озвучили причину

Розробка цифрової гривні триває, однак її впровадження у 2027 році залишається під сумнівом через війну. Про це під час Київського міжнародного економічного форуму-2025 заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан, повідомляє УНН із посиланням на Forbes Ukraine.

Деталі

За його словами, запуск е-гривні потребує значних фінансових ресурсів, і витрачати їх у воєнний час може бути неетично.

Шабан уточнив, що НБУ планує пілотний проєкт, який дозволить тестувати цифрову валюту не лише всередині регулятора, а й у реальних умовах – для платежів, переказів чи державних програм. Однак вартість такого пілоту висока, а технічні вимоги складні.

Ми рухаємось, але сказати, що 2027-й стане роком впровадження е-гривні, я не можу

– резюмував заступник голови НБУ.

Довідково

НБУ презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей у листопаді 2022 року. Е-гривня має виконувати всі функції грошей і стати доповненням готівкової й безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання всіма верствами населення, державними органами, юридичними особами, банками і небанківськими фінансовими установами.

У 2023 році Міністерство цифрової трансформації хотіло прискорити запуск проєкту електронної гривні. Національний банк України планував провести пілотний проєкт з відкритого тестування е-гривні у 2025 році.

Нагадаємо

Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою.

В Україні податки та комуналку дозволять сплачувати електронними грошима12.01.23, 15:25 • 531560 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаФінанси
Війна в Україні
Національний банк України
Україна