Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц

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«Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). За - 276», - написал Железняк в Telegram.

По его словам, главной новацией в документе является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, отметил Железняк.

«Редакция утвержденная ко второму чтению соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года», - отметил Железняк.

По его словам, это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним

21 сентября Верховная Рада на своем заседании приняла за основу законопроект, который вводит пожизненный финмониторинг политически значимых лиц.