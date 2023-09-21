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Парламент планує запровадити пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада на своєму засіданні прийняла за основу законопроект, який запроваджує пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб, повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

"Парламент прийняв за основу доопрацьовану версію законопроєкту № 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб. Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип "once pep-forever pep". Також створюється реєстр PEP-ів", - написав він у Telegram.

Деталі

За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 260 депутатів.

Як зазначив депутат, «цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ». Він має бути виконаний до кінця вересня 2023.

Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС, додав Железняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій

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