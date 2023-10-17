Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб, повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
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«Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). За - 276», - написав Железняк у Telegram.
За його словами, головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, зазначив Железняк.
«Редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року», - зауважив Железняк.
За його словами, це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Нагадаємо
21 вересня Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила за основу законопроєкт, який запроваджує пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб.