У украинцев стало больше наличных "на руках": НБУ объясняет сезонностью и влиянием войны

Киев • УНН

 • 744 просмотра

По состоянию на 1 октября 2025 года сумма наличных денег в обращении в Украине достигла 890,1 млрд гривен, увеличившись на 8,2% с начала года. Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего – 50 гривен.

У украинцев стало больше наличных "на руках": НБУ объясняет сезонностью и влиянием войны

Наличность в обращении в Украине с начала года увеличилась более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 октября 2025 года сумма наличных средств, находившихся в обращении в Украине, составляла 890,1 млрд гривен", - сообщили в НБУ.

Это, как указано, на 67,7 млрд грн, или на 8,2%, больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд гривен).

"Если в I квартале года наблюдалось изъятие наличных из обращения, то во II и III кварталах спрос на наличные несколько оживился", - отметили в регуляторе.

Это, как отмечается, стала тенденция, наблюдаемая почти каждый год и объясняемая сезонностью.

Дополнительным фактором увеличения объемов наличных средств в обращении в III квартале, по данным НБУ, стало "усиление неопределенности относительно завершения войны и рост интенсивности воздушных атак, которые могут привести к длительному отсутствию электропитания".

Интересные факты

По данным НБУ, обновленная статистика наличного обращения по состоянию на 1 октября свидетельствует о следующем:

  • в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 881,0 млрд гривен, а также 15,1 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,9 млрд гривен;
    • на одного жителя Украины по состоянию на 1 октября 2025 года приходилось 63 банкноты и 191 платежная разменная и оборотная монета (по состоянию на 1 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно);
      • среди банкнот больше всего в обращении – номиналом 500 гривен, меньше всего – номиналом 50 гривен (26,6% и 4,5% от общего количества банкнот в обращении соответственно);
        • что касается оборотных монет - они есть четырех номиналов: 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего – номиналом 10 гривен (4,5% и 2,2% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно);
          • что касается разменных монет - с 1 октября началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. Их доля от общего количества в обращении составляет 27,4%, в то же время они прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Поэтому их постепенное изъятие позволит сократить расходы государства на изготовление, обработку, транспортировку и хранение, а также участников наличного обращения – на их обслуживание в обращении;
            • в то же время на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. Сейчас их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%;
              • динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за январь – сентябрь 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 3,6% и 0,3% соответственно по сравнению с началом этого года.

                Юлия Шрамко

