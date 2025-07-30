НБУ: за полгода банки нарастили выдачу наличных из касс на 9,7%

За первое полугодие 2025 года объемы кассовых оборотов банков увеличились на 9,2%, превысив 1,42 трлн грн, в том числе выросла выдача наличных из касс - на 9,7%, до 1,47 трлн грн, сообщили в Национальном банке Украины в среду, пишет УНН.

Объем поступлений наличных в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1 427,8 млрд грн. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2025 года также увеличилась (на 9,7%) и составила 1 473,7 млрд грн