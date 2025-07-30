НБУ: за полгода банки нарастили выдачу наличных из касс на 9,7%
Киев • УНН
Объемы кассовых оборотов банков выросли более чем на 9% в первом полугодии 2025 года, достигнув 1,4 трлн грн. Увеличение поступлений наличности связано с экономической активностью, а рост выдачи наличных – с рисками войны и формированием запаса наличных населением.
За первое полугодие 2025 года объемы кассовых оборотов банков увеличились на 9,2%, превысив 1,42 трлн грн, в том числе выросла выдача наличных из касс - на 9,7%, до 1,47 трлн грн, сообщили в Национальном банке Украины в среду, пишет УНН.
Объем поступлений наличных в кассы банков за январь-июнь этого года составил 1 427,8 млрд грн. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2025 года также увеличилась (на 9,7%) и составила 1 473,7 млрд грн
Увеличение объемов поступления наличных в Нацбанке объяснили "положительной экономической активностью, которой способствовали, в частности, повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги".
В то же время на увеличение объемов выдач наличной гривны из касс банков, как сообщается, повлияли, в частности, "риски, связанные с углублением неопределенности относительно продолжительности войны на фоне усиления интенсивности воздушных атак, что побудило граждан сформировать определенный запас наличных".
В НБУ отметили, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и выдаче) за первое полугодие 2025 года превышают в среднем почти на 25% показатели первого полугодия довоенного 2021 года, "что свидетельствует о постепенном восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны".
Наибольшие объемы наличных из касс в первом полугодии 2025 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):
- по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,0% от общего объема расходов);
- для приобретения иностранной валюты у клиентов (5,2% от общего объема расходов);
- для подкрепления операторов почтовой связи (3,4% от общего объема расходов).
Крупнейшими источниками поступлений наличных в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
- торговая выручка (31,3% от общего объема поступлений);
- операции клиентов с использованием платежных карт (23,4% от общего объема поступлений);
- поступления от продажи иностранной валюты (16,3% от общего объема поступлений);
- выручка от всех видов услуг (13,6% от общего объема поступлений).
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