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Наличных на руках у украинцев стало почти на 5% больше за полгода: каких купюр больше всего

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

За первое полугодие 2025 года объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на 4,6%, достигнув 859,9 млрд грн. Наибольший прирост зафиксирован среди банкнот номиналом 1000 гривен и монет номиналом 10 гривен.

Наличных на руках у украинцев стало почти на 5% больше за полгода: каких купюр больше всего

Наличных денег в обращении в Украине за полгода стало почти на 5% больше - 859,9 млрд грн, при этом больше всего - номиналом 500 гривен, а наибольший темп прироста пришелся на 1000-гривневые банкноты, сообщили в НБУ в понедельник, пишет УНН.

На 1 июля 2025 года сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, составляла 859,9 млрд грн. Это на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд грн)

- сообщили в НБУ.

По данным регулятора, "если I квартал года характеризовался изъятием наличных денег из обращения, то во II квартале спрос на наличные деньги несколько оживился". "Это устойчивая тенденция, которая наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью", - пояснили в Нацбанке.

Интересные факты

По данным НБУ, обновленная статистика свидетельствует, что:

  • в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,5 млрд гривен;
    • на одного жителя Украины по состоянию на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 01 января 2025 года – 63 и 186 шт. соответственно);
      • среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего - номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно);
        • что касается оборотных монет, которых в обращении есть четыре номинала - 1, 2, 5 и 10 гривен - больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего - номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно);
          • разменных монет есть два номинала - 10 и 50 копеек (27,5% и 9,1% от общего количества в обращении соответственно). Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли. НБУ отметил: "Это со своей стороны влияет на объемы подкрепления банков разменными монетами".

            "Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2025 года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты номиналом 10 гривен. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 2,2% и 0,2% соответственно по сравнению с началом этого года", - сообщили в НБУ.

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            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаФинансы
            Национальный банк Украины
            Украина
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