Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно

Финансовый мониторинг заблокировал на 30 дней счета операторов игорного бизнеса VBet и Pin-UP, на которых находится 2,860 млрд гривен. Об этом рассказал журналист Евгений Плинский в заметке в Telegram, пишет УНН.

По его словам, заблокированы 570 млн гривен VBet и 2,290 млрд гривен Pin-UP.

Блокировка состоялась на основании ч.3 статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма".

Плинский отметил, что блокировка счетов означает, что эти операторы рынка подозреваются правоохранителями или в финансовых махинациях, или в связях со страной-агрессором. Но учитывая имеющуюся информацию, то скорее всего речь идет об обеих составляющих, считает он.

Журналист объясняет, что блокировка финмониторинга - это некий предохранитель для предотвращения вывода средств со счетов в условиях, когда фигуранты уже знают о планах следствия, а судебного ареста в рамках уголовных дел еще нет.

"Это "золотой час" для следователей быстро бежать в суд и арестовывать средства", - рассказал Плинский.

Относительно возможного ареста, то, по его словам, учитывая реалии в Украине, сложность дела и финансовые возможности операторов игорного рынка, может быть все что угодно, "поэтому сценарий "порешали" пока не исключен".

"На утро сегодняшнего дня вопрос находится на уровне Офиса ГПУ где в ближайшее время должны принять решение об обращении в суд и аресте. Ну или не принять такое решение, что будет означать возможность вывести средства из страны указанными структурами, после чего финмон будет выглядеть крайним, а к Офису ГПУ и следователям будет много вопросов", - резюмировал журналист.

Напомним

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании одобрил законопроект N9256-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации и проведения азартных игр и лотерей". Он предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом.

16 апреля Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности украинского государства, общества из-за распространения онлайн-казино и неконтролируемости этой сферы.