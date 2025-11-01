"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой

Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, которую анонсировал Президент Владимир Зеленский. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Там сообщили некоторые подробности программы "УЗ-3000".

Рассказываем сразу, почему именно 3,000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине. Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой