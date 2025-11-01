"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой
Киев • УНН
Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км. Программа имеет целью сделать путешествия более доступными и разгрузить железную дорогу в пиковые периоды.
Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, которую анонсировал Президент Владимир Зеленский. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.
Детали
Там сообщили некоторые подробности программы "УЗ-3000".
Рассказываем сразу, почему именно 3,000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине. Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой
В УЗ уточнили, что еще одной целью реализации программы является "разгрузка" железной дороги.
Знаем, что в пиковый период не просто "поймать" билеты. Поэтому программа "УЗ-3000" как раз и поможет разгрузить пик – она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды
Там добавили, что эта программа – важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок.
"Это – сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли", - резюмировали в УЗ.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию.
Среди прочего, анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге в пределах Украины.
