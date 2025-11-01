"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой

$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 17019 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 30970 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 39617 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 61549 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 57544 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 39395 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 52937 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43304 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37291 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36682 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер1 ноября, 12:55 • 9506 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 18710 просмотра
Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы1 ноября, 13:47 • 11354 просмотра
Это не страшно: "Мадьяр" анонсировал блэкауты в россии15:47 • 11919 просмотра
На Покровском направлении командование рф приказало расстреливать женщин-военных, которые отказываются идти в бой - партизаны16:11 • 5222 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 07:00 • 61546 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 57539 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71875 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 65555 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрия Одарченко

Эксклюзив

31 октября, 10:56 • 57409 просмотра
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 57409 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 18815 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 39617 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 71877 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 44732 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 53172 просмотра
"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, анонсированной Президентом, с программой "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать 3000 км. Программа имеет целью сделать путешествия более доступными и разгрузить железную дорогу в пиковые периоды.

"3000 км Железной поддержки": Укрзализныця раскрыла детали программы "УЗ-3000" для путешествий по Украине зимой

Укрзализныця присоединяется к зимней поддержке, которую анонсировал Президент Владимир Зеленский. Об этом компания сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

Там сообщили некоторые подробности программы "УЗ-3000".

Рассказываем сразу, почему именно 3,000 км: это равно путешествию туда-обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине. Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой

- говорится в сообщении.

В УЗ уточнили, что еще одной целью реализации программы является "разгрузка" железной дороги.

Знаем, что в пиковый период не просто "поймать" билеты. Поэтому программа "УЗ-3000" как раз и поможет разгрузить пик – она будет стимулировать путешествия в непиковые периоды

- пояснили в компании.

Там добавили, что эта программа – важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок.

"Это – сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли", - резюмировали в УЗ.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию.

Среди прочего, анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге в пределах Украины.

