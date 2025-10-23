$41.760.01
Эксклюзив
14:19 • 8330 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 20897 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 22854 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22432 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 35232 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32074 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28382 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12588 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15033 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16522 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.

Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины в четверг принял решение о предоставлении АО "Укрзализныця" из резервного фонда государственного бюджета 8 млрд грн для поддержки стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях военного положения. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Подробности

"Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныце" из резервного фонда бюджета", - написал нардеп.

Нардеп также сообщил, что эта правительственная финансовая помощь для "Укрзализныци" должна обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта в условиях военного положения.

Напомним

Выделение правительством средств на нужды "Укрзализныци" обусловлено усилением российских ударов по железнодорожному сообщению Украины.

В частности, в результате массированной атаки РФ повреждена инфраструктура, что привело к задержкам и изменению маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы и №793/794 Черкассы - Киев следуют с задержками до двух часов.

Из-за российской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В понедельник, 20 октября несколько поездов курсируют с задержками.

Павел Зинченко

Украина