Кабмин выделил 8 млрд грн из резервного фонда госбюджета на нужды "Укрзализныци"
Киев • УНН
Кабмин решил выделить для АО "Укрзализныця" 8 млрд гривен для организации стабильной работы в условиях военного положения.
Кабинет министров Украины в четверг принял решение о предоставлении АО "Укрзализныця" из резервного фонда государственного бюджета 8 млрд грн для поддержки стабильной работы железнодорожного транспорта в условиях военного положения. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Подробности
"Кабмин выделил 8 млрд грн "Укрзализныце" из резервного фонда бюджета", - написал нардеп.
Нардеп также сообщил, что эта правительственная финансовая помощь для "Укрзализныци" должна обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта в условиях военного положения.
Напомним
Выделение правительством средств на нужды "Укрзализныци" обусловлено усилением российских ударов по железнодорожному сообщению Украины.
В частности, в результате массированной атаки РФ повреждена инфраструктура, что привело к задержкам и изменению маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы и №793/794 Черкассы - Киев следуют с задержками до двух часов.
Из-за российской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В понедельник, 20 октября несколько поездов курсируют с задержками.