На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди
Київ • УНН
Через російський обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. Кілька поїздів, включаючи №46 Ужгород - Харків та №113 Харків - Львів, курсують із затримками понад годину.
Внаслідок російської атаки була пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. У понеділок, 20 жовтня кілька поїздів курсують із затримками. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.
Увага! Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Тож ряд потягів слідують з затримками
В Укрзалізниці уточнили, що, зокрема, від ст. Плиски поїзди
- №46 Ужгород - Харків та
- № 113 Харків - Львів
відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги.
Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин
Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години.
"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці", - додали в Укрзалізниці.
