росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа - гендиректор "Укрзалізниці"

росія систематично атакує українські залізничні колії, намагаючись паралізувати транспортну мережу та посіяти паніку серед цивільного населення, повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Reuters, пише УНН.

З літа рф розпочала масштабну хвилю атак на українські залізниці, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів за допомогою далекобійних безпілотників-камікадзе, повідомив Reuters генеральний директор державної залізничної компанії "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Їхня (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом. По суті, це все удари по цивільній інфраструктурі

За його словами, від початку війни залізнична мережа стала критичною для евакуації людей і перевезення військової техніки та комерційних вантажів. Світові лідери, зокрема Еммануель Макрон, Нарендра Моді та Джо Байден, користувалися поїздами для візитів в Україну під час війни.

Перцовський зазначив, що атаки пов’язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як "Шахед", вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей