"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа - гендиректор "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.

росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа - гендиректор "Укрзалізниці"

росія систематично атакує українські залізничні колії, намагаючись паралізувати транспортну мережу та посіяти паніку серед цивільного населення, повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Reuters, пише УНН

Деталі

З літа рф розпочала масштабну хвилю атак на українські залізниці, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів за допомогою далекобійних безпілотників-камікадзе, повідомив Reuters генеральний директор державної залізничної компанії "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Їхня (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом. По суті, це все удари по цивільній інфраструктурі

– сказав Перцовський в інтерв’ю у вагоні залізничного вокзалу Києва. 

За його словами, від початку війни залізнична мережа стала критичною для евакуації людей і перевезення військової техніки та комерційних вантажів. Світові лідери, зокрема Еммануель Макрон, Нарендра Моді та Джо Байден, користувалися поїздами для візитів в Україну під час війни.

Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді30.07.25, 08:59 • 4634 перегляди

Перцовський зазначив, що атаки пов’язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як "Шахед", вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей

– заявив Перцовський. 

Переривання руху поїздів після атак зазвичай триває від шести до дванадцяти годин, при цьому електровози замінюють дизельними, доки відновлюється електропостачання. "Це марафон... Вони б'ють по нас, ми оговтуємось", – підкреслив Перцовський.

З середини літа росія щодня атакує залізничні електропідстанції та ключові вузли інфраструктури в середньому шістьма-семи безпілотниками "Шахед". 

Вони... діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей

 – зазначив директор.

Перцовський додав, що з літа було обстріляно п’ять чи шість ключових залізничних вузлів. Водночас залізниця стикається із саботажем агентів, завербованих росією, і диверсії зростають – цього року зафіксовано десятки випадків.

Експлуатація тепловозів майже в п’ять разів дорожча за електровози, що ускладнює фінансову ситуацію компанії. За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення".

Якщо ми трохи сповільнимося і дозволимо ворогу бити та руйнувати, то їх (росіян – ред.) ще більше привабить запах крові 

– додав Перцовський.

Він наголосив, що компанія продовжуватиме ремонтні роботи у звичному темпі, не розкриваючи конкретних локацій через міркування безпеки.

14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця23.09.25, 12:32 • 5006 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Світовий банк
Українська залізниця
Reuters
Шахед-136
Нарендра Моді
Емманюель Макрон
Джо Байден
Україна
Київ