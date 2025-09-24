росія атакує українські залізниці новою тактикою з літа - гендиректор "Укрзалізниці"
Київ • УНН
Гендиректор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що росія з літа систематично атакує українські залізничні колії, використовуючи нову тактику далекобійних безпілотників-камікадзе. Це призводить до переривання руху поїздів на 6-12 годин та збільшення витрат на дизельне паливо.
росія систематично атакує українські залізничні колії, намагаючись паралізувати транспортну мережу та посіяти паніку серед цивільного населення, повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
З літа рф розпочала масштабну хвилю атак на українські залізниці, використовуючи нову тактику для ураження ключових вузлів за допомогою далекобійних безпілотників-камікадзе, повідомив Reuters генеральний директор державної залізничної компанії "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
Їхня (росіян – ред.) перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – вдарити по економіці загалом. По суті, це все удари по цивільній інфраструктурі
За його словами, від початку війни залізнична мережа стала критичною для евакуації людей і перевезення військової техніки та комерційних вантажів. Світові лідери, зокрема Еммануель Макрон, Нарендра Моді та Джо Байден, користувалися поїздами для візитів в Україну під час війни.
Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді30.07.25, 08:59 • 4634 перегляди
Перцовський зазначив, що атаки пов’язані з різким збільшенням кількості далекобійних безпілотників, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.
Раніше у них просто не було достатньо ресурсів, щоб один бойовий безпілотник, такий як "Шахед", вистежив локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати "Шахеди" для ураження окремих локомотивів, а не стратегічних цілей
Переривання руху поїздів після атак зазвичай триває від шести до дванадцяти годин, при цьому електровози замінюють дизельними, доки відновлюється електропостачання. "Це марафон... Вони б'ють по нас, ми оговтуємось", – підкреслив Перцовський.
З середини літа росія щодня атакує залізничні електропідстанції та ключові вузли інфраструктури в середньому шістьма-семи безпілотниками "Шахед".
Вони... діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей
Перцовський додав, що з літа було обстріляно п’ять чи шість ключових залізничних вузлів. Водночас залізниця стикається із саботажем агентів, завербованих росією, і диверсії зростають – цього року зафіксовано десятки випадків.
Експлуатація тепловозів майже в п’ять разів дорожча за електровози, що ускладнює фінансову ситуацію компанії. За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває в циклі "пошкодження-відновлення".
Якщо ми трохи сповільнимося і дозволимо ворогу бити та руйнувати, то їх (росіян – ред.) ще більше привабить запах крові
Він наголосив, що компанія продовжуватиме ремонтні роботи у звичному темпі, не розкриваючи конкретних локацій через міркування безпеки.
14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця23.09.25, 12:32 • 5006 переглядiв