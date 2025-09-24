россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета - гендиректор "Укрзализныци"
Киев • УНН
Гендиректор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.
россия систематически атакует украинские железнодорожные пути, пытаясь парализовать транспортную сеть и посеять панику среди гражданского населения, сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Reuters, пишет УНН.
Подробности
С лета рф начала масштабную волну атак на украинские железные дороги, используя новую тактику для поражения ключевых узлов с помощью дальнобойных беспилотников-камикадзе, сообщил Reuters генеральный директор государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Их (россиян – ред.) первая цель – посеять панику среди пассажиров, вторая – ударить по экономике в целом. По сути, это все удары по гражданской инфраструктуре
По его словам, с начала войны железнодорожная сеть стала критически важной для эвакуации людей и перевозки военной техники и коммерческих грузов. Мировые лидеры, в том числе Эммануэль Макрон, Нарендра Моди и Джо Байден, пользовались поездами для визитов в Украину во время войны.
Перцовский отметил, что атаки связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, которые производит российский военно-промышленный комплекс.
Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей
Прерывание движения поездов после атак обычно длится от шести до двенадцати часов, при этом электровозы заменяют дизельными, пока восстанавливается электроснабжение. "Это марафон... Они бьют по нам, мы оправляемся", – подчеркнул Перцовский.
С середины лета Россия ежедневно атакует железнодорожные электроподстанции и ключевые узлы инфраструктуры в среднем шестью-семью беспилотниками "Шахед".
Они... действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей
Перцовский добавил, что с лета было обстреляно пять или шесть ключевых железнодорожных узлов. В то же время железная дорога сталкивается с саботажем агентов, завербованных россией, и диверсии растут – в этом году зафиксированы десятки случаев.
Эксплуатация тепловозов почти в пять раз дороже электровозов, что усложняет финансовую ситуацию компании. По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление".
Если мы немного замедлимся и позволим врагу бить и разрушать, то их (россиян – ред.) еще больше привлечет запах крови
Он подчеркнул, что компания будет продолжать ремонтные работы в обычном темпе, не раскрывая конкретных локаций из соображений безопасности.
