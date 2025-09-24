$41.380.00
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 4764 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 9782 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 9022 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 22900 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 41646 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 34041 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32209 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 64290 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 29267 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета - гендиректор "Укрзализныци"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Гендиректор "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что россия с лета систематически атакует украинские железнодорожные пути, используя новую тактику дальнобойных беспилотников-камикадзе. Это приводит к прерыванию движения поездов на 6-12 часов и увеличению расходов на дизельное топливо.

россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета - гендиректор "Укрзализныци"

россия систематически атакует украинские железнодорожные пути, пытаясь парализовать транспортную сеть и посеять панику среди гражданского населения, сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

С лета рф начала масштабную волну атак на украинские железные дороги, используя новую тактику для поражения ключевых узлов с помощью дальнобойных беспилотников-камикадзе, сообщил Reuters генеральный директор государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Их (россиян – ред.) первая цель – посеять панику среди пассажиров, вторая – ударить по экономике в целом. По сути, это все удары по гражданской инфраструктуре

– сказал Перцовский в интервью в вагоне железнодорожного вокзала Киева.

По его словам, с начала войны железнодорожная сеть стала критически важной для эвакуации людей и перевозки военной техники и коммерческих грузов. Мировые лидеры, в том числе Эммануэль Макрон, Нарендра Моди и Джо Байден, пользовались поездами для визитов в Украину во время войны.

Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде30.07.25, 08:59 • 4634 просмотра

Перцовский отметил, что атаки связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей

– заявил Перцовский.

Прерывание движения поездов после атак обычно длится от шести до двенадцати часов, при этом электровозы заменяют дизельными, пока восстанавливается электроснабжение. "Это марафон... Они бьют по нам, мы оправляемся", – подчеркнул Перцовский.

С середины лета Россия ежедневно атакует железнодорожные электроподстанции и ключевые узлы инфраструктуры в среднем шестью-семью беспилотниками "Шахед".

Они... действуют систематически, выводя из строя одну подстанцию за другой или ключевые железнодорожные узлы, чтобы остановить пассажирские поезда и посеять панику и недоверие среди людей

– отметил директор.

Перцовский добавил, что с лета было обстреляно пять или шесть ключевых железнодорожных узлов. В то же время железная дорога сталкивается с саботажем агентов, завербованных россией, и диверсии растут – в этом году зафиксированы десятки случаев.

Эксплуатация тепловозов почти в пять раз дороже электровозов, что усложняет финансовую ситуацию компании. По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в цикле "повреждение-восстановление".

Если мы немного замедлимся и позволим врагу бить и разрушать, то их (россиян – ред.) еще больше привлечет запах крови

– добавил Перцовский.

Он подчеркнул, что компания будет продолжать ремонтные работы в обычном темпе, не раскрывая конкретных локаций из соображений безопасности.

14 поездов задерживаются в пути после ночной атаки рф, один более чем на 5 часов - Укрзализныця23.09.25, 12:32 • 5006 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Всемирный банк
Украинская железная дорога
Reuters
Шахед-136
Нарендра Моди
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Киев