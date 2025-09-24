россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета - гендиректор "Укрзализныци"

россия систематически атакует украинские железнодорожные пути, пытаясь парализовать транспортную сеть и посеять панику среди гражданского населения, сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Reuters, пишет УНН.

С лета рф начала масштабную волну атак на украинские железные дороги, используя новую тактику для поражения ключевых узлов с помощью дальнобойных беспилотников-камикадзе, сообщил Reuters генеральный директор государственной железнодорожной компании "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Их (россиян – ред.) первая цель – посеять панику среди пассажиров, вторая – ударить по экономике в целом. По сути, это все удары по гражданской инфраструктуре

По его словам, с начала войны железнодорожная сеть стала критически важной для эвакуации людей и перевозки военной техники и коммерческих грузов. Мировые лидеры, в том числе Эммануэль Макрон, Нарендра Моди и Джо Байден, пользовались поездами для визитов в Украину во время войны.

Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде

Перцовский отметил, что атаки связаны с резким увеличением количества дальнобойных беспилотников, которые производит российский военно-промышленный комплекс.

Раньше у них просто не было достаточно ресурсов, чтобы один боевой беспилотник, такой как "Шахед", выследил локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей