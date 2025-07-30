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Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть, изменены маршруты поездов.

Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде

Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, повреждены вокзал и пути в Павлограде, изменен маршрут ряда поездов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть

- сообщили в УЗ.

"Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом", - указали в компании. И добавили, что пошли на это "из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения":

  • №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая);
    • №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр);
      • №7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск);
        • №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 – Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 – Лозовая).

          рф снова атаковала железную дорогу, поезда идут по графику - Укрзализныця23.07.25, 11:52 • 10349 просмотров

          Юлия Шрамко

          ОбществоВойнаЭкономика
          Днепропетровская область
          Украинская железная дорога
          Павлоград