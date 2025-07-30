Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде

Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, повреждены вокзал и пути в Павлограде, изменен маршрут ряда поездов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть