Враг атаковал железную дорогу в Днепропетровской области: повреждены вокзал и пути в Павлограде
Киев • УНН
Ночью враг атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть, изменены маршруты поездов.
Российские войска ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области, повреждены вокзал и пути в Павлограде, изменен маршрут ряда поездов, сообщили в Укрзализныце в среду, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие. Повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть
"Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом", - указали в компании. И добавили, что пошли на это "из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения":
- №6272 будет курсировать по маршруту Варваровка – Лозовая (вместо Синельниково-1 – Лозовая);
- №6277 будет курсировать по маршруту Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Днепр);
- №7010 будет курсировать по маршруту Каменское – Орловщина (вместо Каменское – Краматорск);
- №6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2 – Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 – Лозовая).
рф снова атаковала железную дорогу, поезда идут по графику - Укрзализныця23.07.25, 11:52 • 10349 просмотров