рф снова атаковала железную дорогу, поезда идут по графику - Укрзализныця
Киев • УНН
Энергетическая инфраструктура Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях подверглась атаке дронов. Энергоснабжение восстановлено на большинстве участков, движение поездов по графику.
Российские войска ночью атаковали дронами энергетическую инфраструктуру железной дороги, затронуло объекты в двух областях, но на движение поездов не повлияло, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"Этой ночью энергетическая инфраструктура "Укрзализныци" подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов. Повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях", - сообщили в УЗ.
Сообщается, что "сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы".
"К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику", - указали в УЗ.
Напомним
Ранее в Минэнерго сообщили о ночной атаке рф на объект Сумыоблэнерго.
Минэнерго: россияне ударили по объекту Сумыоблэнерго, свет большинству вернули, но есть ограничения23.07.25, 11:18 • 3828 просмотров