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рф снова атаковала железную дорогу, поезда идут по графику - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 3204 просмотра

Энергетическая инфраструктура Укрзализныци в Сумской и Полтавской областях подверглась атаке дронов. Энергоснабжение восстановлено на большинстве участков, движение поездов по графику.

рф снова атаковала железную дорогу, поезда идут по графику - Укрзализныця

Российские войска ночью атаковали дронами энергетическую инфраструктуру железной дороги, затронуло объекты в двух областях, но на движение поездов не повлияло, сообщили в среду в АО "Укрзализныця", пишет УНН

Детали

"Этой ночью энергетическая инфраструктура "Укрзализныци" подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов. Повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях", - сообщили в УЗ.

Сообщается, что "сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы".

"К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику", - указали в УЗ.

Напомним

Ранее в Минэнерго сообщили о ночной атаке рф на объект Сумыоблэнерго.

Минэнерго: россияне ударили по объекту Сумыоблэнерго, свет большинству вернули, но есть ограничения23.07.25, 11:18 • 3828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
Сумская область
Полтавская область
Украинская железная дорога
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