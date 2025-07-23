рф знову атакувала залізницю, поїзди йдуть за графіком - Укрзалізниця
Київ • УНН
Енергетична інфраструктура Укрзалізниці в Сумській та Полтавській областях зазнала атаки дронів. Енергопостачання відновлено на більшості дільниць, рух поїздів за графіком.
Російські війська вночі атакували дронами енергетичну інфраструктуру залізниці, зачепило об'єкти в двох областях, але на рух поїздів не вплинуло, повідомили в середу в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Деталі
"Цієї ночі енергетична інфраструктура Укрзалізниці зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів. Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях", - повідомили в УЗ.
Повідомляється, що "наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих - тривають ремонтні роботи".
"На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком", - вказали в УЗ.
Нагадаємо
Раніше у Міненерго повідомили про нічну атаку рф на об'єкт Сумиобленерго.
Міненерго: росіяни вдарили по об'єкту Сумиобленерго, світло більшості повернули, але є обмеження23.07.25, 11:18 • 4016 переглядiв