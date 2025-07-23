Міненерго: росіяни вдарили по об'єкту Сумиобленерго, світло більшості повернули, але є обмеження

Російські війська вночі вдарили дроном по об'єкту Сумиобленерго, пошкодили обладнання, електропостачання більшості споживачів повернули, але ще діють обмеження, повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження - повідомили в Міненерго.

У міністерстві вказали: енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста і області в найкоротші терміни.

"Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів", - вказали у Міненерго.

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