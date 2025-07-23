Міненерго: росіяни вдарили по об'єкту Сумиобленерго, світло більшості повернули, але є обмеження
Київ • УНН
Вночі російські окупанти атакували об'єкт АТ "Сумиобленерго" БПЛА, пошкодивши енергетичне обладнання. Енергетики вже відновили живлення для більшості споживачів, але обмеження ще діють.
Російські війська вночі вдарили дроном по об'єкту Сумиобленерго, пошкодили обладнання, електропостачання більшості споживачів повернули, але ще діють обмеження, повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.
Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго". Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження
У міністерстві вказали: енергетики роблять все можливе, аби повернути електропостачання в будинки жителів міста і області в найкоротші терміни.
"Завдяки їх професійним та оперативним діям вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів", - вказали у Міненерго.
У Сумах після атаки рф перебої зі світлом та водою: деталі23.07.25, 10:00 • 5504 перегляди