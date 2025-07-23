Минэнерго: россияне ударили по объекту Сумыоблэнерго, свет большинству вернули, но есть ограничения
Киев • УНН
Ночью российские оккупанты атаковали объект АО "Сумыоблэнерго" БПЛА, повредив энергетическое оборудование. Энергетики уже восстановили питание для большинства потребителей, но ограничения еще действуют.
Российские войска ночью ударили дроном по объекту Сумыоблэнерго, повредили оборудование, электроснабжение большинства потребителей вернули, но еще действуют ограничения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения
В министерстве указали: энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.
"Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей", - указали в Минэнерго.
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