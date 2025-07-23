Минэнерго: россияне ударили по объекту Сумыоблэнерго, свет большинству вернули, но есть ограничения

Российские войска ночью ударили дроном по объекту Сумыоблэнерго, повредили оборудование, электроснабжение большинства потребителей вернули, но еще действуют ограничения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар по одному из объектов АО "Сумыоблэнерго". В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения - сообщили в Минэнерго.

В министерстве указали: энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки.

"Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей", - указали в Минэнерго.

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