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Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу, змінено маршрути поїздів.

Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області, пошкоджено вокзал та колії у Павлограді, змінено маршрут низки поїздів, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

Уночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу

- повідомили в УЗ.

"Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом", - вказали у компанії. І додали, що пішли на це "з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження":

  • №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова);
    • №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро);
      • №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ);
        • №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

          рф знову атакувала залізницю, поїзди йдуть за графіком - Укрзалізниця23.07.25, 11:52 • 10349 переглядiв

          Юлія Шрамко

          СуспільствоВійнаЕкономіка
          Дніпропетровська область
          Українська залізниця
          Павлоград