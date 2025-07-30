Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді
Київ • УНН
Вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу, змінено маршрути поїздів.
Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області, пошкоджено вокзал та колії у Павлограді, змінено маршрут низки поїздів, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.
Уночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу
"Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом", - вказали у компанії. І додали, що пішли на це "з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження":
- №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова);
- №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро);
- №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ);
- №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).
рф знову атакувала залізницю, поїзди йдуть за графіком - Укрзалізниця23.07.25, 11:52 • 10349 переглядiв