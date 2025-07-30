Ворог атакував залізницю на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал та колії у Павлограді

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області, пошкоджено вокзал та колії у Павлограді, змінено маршрут низки поїздів, повідомили в Укрзалізниці у середу, пише УНН.

Уночі ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу