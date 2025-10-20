В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда
Киев • УНН
Из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Несколько поездов, включая №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - Львов, курсируют с задержками более часа.
В результате российской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В понедельник, 20 октября, несколько поездов курсируют с задержками. Об этом информирует Укрзалізниця, передает УНН.
Внимание! Из-за обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следуют с задержками
В Укрзалізниці уточнили, что, в частности, от ст. Плиски поезда
- №46 Ужгород - Харьков и
- № 113 Харьков - Львов
отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги.
Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут
Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Сейчас задержка 2 часа.
"Приносим извинения за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями Укрзалізниці", - добавили в Укрзалізниці.
