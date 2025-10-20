$41.640.00
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Из-за российского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Несколько поездов, включая №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - Львов, курсируют с задержками более часа.

В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда

В результате российской атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. В понедельник, 20 октября, несколько поездов курсируют с задержками. Об этом информирует Укрзалізниця, передает УНН.

Внимание! Из-за обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Поэтому ряд поездов следуют с задержками

- говорится в сообщении.

В Укрзалізниці уточнили, что, в частности, от ст. Плиски поезда

  • №46 Ужгород - Харьков и
    • № 113 Харьков - Львов

      отправились с задержкой более 1 часа из-за замены локомотивной тяги.

      Есть изменения и в региональном сообщении. Так, с резервными тепловозами и соответственно с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Прибудем на конечную с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут

      - предупредила компания-перевозчик.

      Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Сейчас задержка 2 часа.

      "Приносим извинения за задержки и просим пассажиров следить за официальными сообщениями Укрзалізниці", - добавили в Укрзалізниці.

      россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета - гендиректор "Укрзализныци"24.09.25, 10:59 • 3750 просмотров

      Вита Зеленецкая

      ОбществоВойна в Украине
      Война в Украине
      Конотоп
      Украинская железная дорога
      Ужгород
      Львов
      Сумы
      Харьков