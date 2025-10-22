Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф пошкоджено інфраструктуру, що призвело до затримок та зміни маршрутів поїздів Укрзалізниці. Потяги №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси та №793/794 Черкаси - Київ прямують із затримками до двох годин.
Поїзди в Україні внаслідок масованої атаки рф курсують із затримками та зміненими маршрутами, попередили в АТ "Укрзалізниця" у середу, пише УНН.
Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами
Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка - до двох годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси - Київ. Затримка у дорозі близько години.
Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів.
