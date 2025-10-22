$41.760.03
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 9784 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
00:40 • 21473 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 34791 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 36784 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 31946 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 30132 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32353 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 57151 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24636 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф

Киев • УНН

 • 9806 просмотра

В результате массированной атаки рф повреждена инфраструктура, что привело к задержкам и изменению маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы и №793/794 Черкассы - Киев следуют с задержками до двух часов.

Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф

Поезда в Украине в результате массированной атаки рф курсируют с задержками и измененными маршрутами, предупредили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.

Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами

- сообщили в УЗ.

В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.

Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа.

Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.

Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22.10.25, 07:50 • 15055 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Украинская железная дорога
Украина
Ивано-Франковск
Черкассы
Киев