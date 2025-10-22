Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф повреждена инфраструктура, что привело к задержкам и изменению маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы и №793/794 Черкассы - Киев следуют с задержками до двух часов.
Поезда в Украине в результате массированной атаки рф курсируют с задержками и измененными маршрутами, предупредили в АО "Укрзализныця" в среду, пишет УНН.
Продолжается массированный обстрел всей территории Украины. Есть повреждения инфраструктуры и обесточенные участки. Некоторые поезда курсируют с задержками и измененными маршрутами
В частности, поезд №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы, который уже находится в пути, меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка - до двух часов.
Также измененным маршрутом проследует поезд №793/794 Черкассы - Киев. Задержка в пути около часа.
Возможны также задержки и изменения в движении пригородных поездов.
