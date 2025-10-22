Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф

В результате массированной атаки рф повреждена инфраструктура, что привело к задержкам и изменению маршрутов поездов Укрзализныци. Поезда №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы и №793/794 Черкассы - Киев следуют с задержками до двух часов.