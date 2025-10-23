$41.760.01
Кабмін виділив 8 млрд грн з резервного фонду держбюджету на потреби "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Кабмін вирішив виділити для АТ "Укрзалізниця" 8 млрд гривень для організації стабільної роботи в умовах воєнного стану.

Кабмін виділив 8 млрд грн з резервного фонду держбюджету на потреби "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України у четвер ухвалив рішення про надання АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету 8 млрд грн для підтримки стабільної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп.

Нардеп також повідомив, що ця урядова фінансова допомога для "Укрзалізниці" має забезпечити безперебійну роботу залізничного транспорту в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

Виділення урядом коштів на потреби "Укрзалізниці" зумовлене посиленням російських ударів по залізничому сполученню України.

Зокрема, внаслідок масованої атаки рф пошкоджено інфраструктуру, що призвело до затримок та зміни маршрутів поїздів Укрзалізниці. Потяги №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси та №793/794 Черкаси - Київ прямують із затримками до двох годин.

Через російську атаку була пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. У понеділок, 20 жовтня кілька поїздів курсують із затримками.

Павло Зінченко

