Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13335, позволяющий критическим предприятиям бронировать работников с ненадлежащим образом оформленными учетными документами на 45 дней. Это бронирование действует один раз в год и не освобождает от ответственности, а работодатель может уволить работника, если нарушение воинского учета не устранено вовремя.
Верховная Рада приняла законопроект (№13335) об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который предусматривает предоставление критическим предприятиям права бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Подробности
Основные положения документа касаются бронирования работников предприятий ОПК, даже если у них есть проблемы с воинским учетом:
- такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности;
- устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК;
- работодатель имеет право уволить работника, если он не устранил нарушения воинского учета вовремя.
"Рада предоставляет критическим предприятиям право на 45 дней бронировать людей, у которых ненадлежащим образом оформлены учетные документы. То есть бронированию подлежат все военнообязанные работники критически важных предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на воинском учете, и/или не уточнил персональные данные", - пояснил суть документа нардеп Алексей Гончаренко.
