Предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тыс. грн - Госбюджет-2026
Киев • УНН
Согласно проекту Госбюджета-2026, бронирование работников предприятиями будет возможно при средней зарплате от 21,6 тыс. грн. Сейчас этот порог составляет 20 тыс. грн, что является 2,5 минимальной зарплаты.
Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тысяч гривен. Сейчас бронирование работников возможно, если средняя заработная плата на предприятии превышает 20 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на проект Госбюджета.
Детали
Согласно Постановлению Кабмина, для частных предприятий устанавливается обязательный критерий, а именно начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года).
У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тысяч гривен. Повышение уровня минимальной зарплаты в 2026 году приведет к повышению минимально необходимой для бронирования зарплаты – ее размер должен быть не менее 21,6 тысяч гривен.
Дополнение
Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год заложил 878 млн гривен на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента, что на 12,2% больше, чем в этом году.
"На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 95,6 млн гривен до 878 млн гривен. Рост на +12,2%", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, по которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году.