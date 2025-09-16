Предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тыс. грн - Госбюджет-2026

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Эксклюзив
09:19 • 2282 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 9772 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 9648 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 19250 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 19897 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 53762 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 63939 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 45602 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 46447 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 43496 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
752мм
Популярные новости
Израиль начал наземное наступление на город Газа для уничтожения ХАМАС - Axios15 сентября, 23:56 • 7030 просмотра
Российские медиа распространяют фейки об использовании мирных жителей ВСУ как "живого щита" - ЦПДPhoto16 сентября, 00:27 • 14783 просмотра
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение16 сентября, 02:28 • 9918 просмотра
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"07:02 • 11741 просмотра
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico07:25 • 15014 просмотра
публикации
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 2266 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура08:08 • 9756 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
07:30 • 19236 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15 сентября, 19:06 • 29565 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 55449 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 37368 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 37192 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 42329 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 47933 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 97921 просмотра
Актуальное
BM-30 Smerch
Шахед-136
Financial Times
Фокс Ньюс
Facebook

Предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тыс. грн - Госбюджет-2026

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Согласно проекту Госбюджета-2026, бронирование работников предприятиями будет возможно при средней зарплате от 21,6 тыс. грн. Сейчас этот порог составляет 20 тыс. грн, что является 2,5 минимальной зарплаты.

Предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тыс. грн - Госбюджет-2026

Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, предприятия будут бронировать работников при средней зарплате от 21,6 тысяч гривен. Сейчас бронирование работников возможно, если средняя заработная плата на предприятии превышает 20 тысяч гривен, пишет УНН со ссылкой на проект Госбюджета.

Детали

Согласно Постановлению Кабмина, для частных предприятий устанавливается обязательный критерий, а именно начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года).

У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тысяч гривен. Повышение уровня минимальной зарплаты в 2026 году приведет к повышению минимально необходимой для бронирования зарплаты – ее размер должен быть не менее 21,6 тысяч гривен.

Дополнение

Кабинет министров в проекте бюджета на 2026 год заложил 878 млн гривен на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента, что на 12,2% больше, чем в этом году.

"На обеспечение деятельности Президента и Офиса Президента увеличили расходы на 95,6 млн гривен до 878 млн гривен. Рост на +12,2%", - сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год, по которому планируется установить минимальную заработную плату в размере 8647 гривен, что на 647 гривен больше, чем в 2025 году.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Ярослав Железняк