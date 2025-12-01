Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні 3000 км Укрзалізницею
Київ • УНН
Кабмін відправив на доопрацювання постанову щодо безкоштовних 3 тисяч кілометрів Укрзалізницею. Остаточне рішення очікується найближчим часом, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Ця програма є частиною зимової підтримки, анонсованої Президентом Зеленським.
Кабмін відправив на доопрацювання постанову про безкоштовні "3 тисячі кілометрів Україною" Укрзалізницею. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
Деталі
"Постанова про безкоштовні 3 тисячі кілометрів Укрзалізницею була в порядку денному сьогодні на розгляді Уряду, але Кабмін відправив її на доопрацювання! Тож остаточний розгляд і ухвалення буде найближчим часом", — йдеться у повідомленні.
Що включає програма УЗ-3000
Для пасажирів встановлять річний ліміт у 3000 км на одну особу — ці кілометри можна буде використовувати безкоштовно. Квитки та плацкарти на позапікові поїздки також будуть безкоштовними, проте за постільну білизну та інші додаткові послуги доведеться сплачувати. Програма не поширюється на вагони класу СВ та поїзди Інтерсіті.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки, що включатиме пряму допомогу, спеціальні програми для вразливих груп та збереження фіксованих цін на газ та електроенергію.
З-поміж іншого, анонсовано програму "УЗ-3000" від Укрзалізниці, що дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею в межах України.
