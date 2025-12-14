$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 21609 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 41159 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 30417 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 30162 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 25965 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 17289 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17336 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15693 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13841 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14215 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
"Поделись светом": на киевском вокзале появится масштабная световая инсталляция о единстве украинцев

Киев • УНН

 • 72 просмотра

На фасаде Центрального вокзала в Киеве представят световую инсталляцию, олицетворяющую стойкость духа и сплоченность украинцев. Она будет действовать в течение нескольких дней на автономном питании, а все желающие смогут присоединиться к ней онлайн - через приложение, выбрав цвет своего "внутреннего света".

"Поделись светом": на киевском вокзале появится масштабная световая инсталляция о единстве украинцев

21 декабря на фасаде Центрального железнодорожного вокзала заработает световая инсталляция "Поделись светом". Она призвана символизировать внутренний свет украинцев и поддержку друг друга в темные времена. Об этом информирует Укрзализныця, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что инсталляция будет работать в течение нескольких зимних дней, несмотря на войну и темноту, и постоянно функционировать на автономном источнике питания.

Украинцы ежедневно доказывают: наш внутренний свет не угасает. Мы умеем поддержать друг друга и находить силы даже тогда, когда вокруг темно. Именно этот внутренний свет и станет основой инсталляции

- говорится в сообщении.

На вокзале разместят QR-код, который будет вести в онлайн-приложение. Через него каждый желающий сможет взаимодействовать с инсталляцией и выбрать цвет своего "внутреннего света".

Вокзал выбрали не случайно. Во время полномасштабной войны он стал точкой опоры для сотен тысяч людей, местом отъездов, возвращений и очень сильных эмоций. Теперь его фасад превратится в полотно, которое засияет светом тех, кто продолжает двигаться вперед

- сообщает Укрзализныця.

Автор инсталляции - украинский художник и световой дизайнер, основатель Николай Каблука.

Напомним

Накануне Дня Святого Николая на Софийской площади столицы зажгли огни на 16-метровой искусственной главной елке страны. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что тематика новогоднего дерева вдохновлена фресками Софии Киевской.

