"Поделись светом": на киевском вокзале появится масштабная световая инсталляция о единстве украинцев

21 декабря на фасаде Центрального железнодорожного вокзала заработает световая инсталляция "Поделись светом". Она призвана символизировать внутренний свет украинцев и поддержку друг друга в темные времена. Об этом информирует Укрзализныця, передает УНН.

Отмечается, что инсталляция будет работать в течение нескольких зимних дней, несмотря на войну и темноту, и постоянно функционировать на автономном источнике питания.

Украинцы ежедневно доказывают: наш внутренний свет не угасает. Мы умеем поддержать друг друга и находить силы даже тогда, когда вокруг темно. Именно этот внутренний свет и станет основой инсталляции

На вокзале разместят QR-код, который будет вести в онлайн-приложение. Через него каждый желающий сможет взаимодействовать с инсталляцией и выбрать цвет своего "внутреннего света".

Вокзал выбрали не случайно. Во время полномасштабной войны он стал точкой опоры для сотен тысяч людей, местом отъездов, возвращений и очень сильных эмоций. Теперь его фасад превратится в полотно, которое засияет светом тех, кто продолжает двигаться вперед