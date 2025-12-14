"Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців
Київ • УНН
На фасаді Центрального вокзалу в Києві представлять світлову інсталяцію, яка уособлює стійкість духу та згуртованість українців. Вона діятиме протягом кількох днів на автономному живленні, а всі охочі зможуть долучитися до неї онлайн - через застосунок, обравши колір свого "внутрішнього світла".
21 грудня на фасаді Центрального залізничного вокзалу запрацює світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона покликана символізувати внутрішнє світло українців і підтримку одне одного у темні часи. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що інсталяція працюватиме протягом кількох зимових днів, попри війну та темряву, і постійно функціонуватиме на автономному джерелі живлення.
Українці щодня доводять: наше внутрішнє світло не згасає. Ми вміємо підтримати одне одного і знаходити сили навіть тоді, коли довкола темно. Саме це внутрішнє світло й стане основою інсталяції
На вокзалі розмістять QR-код, який вестиме в онлайн-застосунок. Через нього кожен охочий зможе взаємодіяти з інсталяцією й обрати колір свого "внутрішнього світла".
Вокзал обрали не випадково. Під час повномасштабної війни він став точкою опори для сотень тисяч людей, місцем від’їздів, повернень і дуже сильних емоцій. Тепер його фасад перетвориться на полотно, яке засяє світлом тих, хто продовжує рухатися вперед
Автор інсталяції - український митець і світловий дизайнер, засновник Микола Каблука.
Нагадаємо
Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі столиці запалили вогні на 16-метровій штучній головній ялинці країни. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що тематика новорічного дерева натхненна фресками Софії Київської.
