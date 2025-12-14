$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 21534 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 40999 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 30301 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 30041 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 25867 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17257 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17314 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15685 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13833 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14209 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
"Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців

Київ • УНН

 • 42 перегляди

На фасаді Центрального вокзалу в Києві представлять світлову інсталяцію, яка уособлює стійкість духу та згуртованість українців. Вона діятиме протягом кількох днів на автономному живленні, а всі охочі зможуть долучитися до неї онлайн - через застосунок, обравши колір свого "внутрішнього світла".

"Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців

21 грудня на фасаді Центрального залізничного вокзалу запрацює світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона покликана символізувати внутрішнє світло українців і підтримку одне одного у темні часи. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що інсталяція працюватиме протягом кількох зимових днів, попри війну та темряву, і постійно функціонуватиме на автономному джерелі живлення.

Українці щодня доводять: наше внутрішнє світло не згасає. Ми вміємо підтримати одне одного і знаходити сили навіть тоді, коли довкола темно. Саме це внутрішнє світло й стане основою інсталяції

- йдеться у дописі.

На вокзалі розмістять QR-код, який вестиме в онлайн-застосунок. Через нього кожен охочий зможе взаємодіяти з інсталяцією й обрати колір свого "внутрішнього світла".

Вокзал обрали не випадково. Під час повномасштабної війни він став точкою опори для сотень тисяч людей, місцем від’їздів, повернень і дуже сильних емоцій. Тепер його фасад перетвориться на полотно, яке засяє світлом тих, хто продовжує рухатися вперед

- повідомляє Укрзалізниця.

Автор інсталяції - український митець і світловий дизайнер, засновник Микола Каблука.

Нагадаємо

Напередодні Дня Святого Миколая на Софійській площі столиці запалили вогні на 16-метровій штучній головній ялинці країни. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що тематика новорічного дерева натхненна фресками Софії Київської.

Віта Зеленецька

КультураКиїв
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Україна