"Поділись світлом": на київському вокзалі з’явиться масштабна світлова інсталяція про єдність українців

21 грудня на фасаді Центрального залізничного вокзалу запрацює світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона покликана символізувати внутрішнє світло українців і підтримку одне одного у темні часи. Про це інформує Укрзалізниця, передає УНН.

Зазначається, що інсталяція працюватиме протягом кількох зимових днів, попри війну та темряву, і постійно функціонуватиме на автономному джерелі живлення.

Українці щодня доводять: наше внутрішнє світло не згасає. Ми вміємо підтримати одне одного і знаходити сили навіть тоді, коли довкола темно. Саме це внутрішнє світло й стане основою інсталяції

На вокзалі розмістять QR-код, який вестиме в онлайн-застосунок. Через нього кожен охочий зможе взаємодіяти з інсталяцією й обрати колір свого "внутрішнього світла".

Вокзал обрали не випадково. Під час повномасштабної війни він став точкою опори для сотень тисяч людей, місцем від’їздів, повернень і дуже сильних емоцій. Тепер його фасад перетвориться на полотно, яке засяє світлом тих, хто продовжує рухатися вперед