13 декабря, 01:49 • 10940 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 22132 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 28247 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 27251 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 32024 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 38081 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 42661 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 49988 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 38197 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24819 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение

Киев • УНН

 • 6 просмотра

УНН собрали топ-10 легендарных рождественских композиций, наполняющих праздники теплом и праздничным настроением. Среди них "Щедрик", "Last Christmas" и "All I Want for Christmas Is You".

Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение

Рождественская музыка создает особую атмосферу праздников, а некоторые песни становятся настоящей классикой, которую слушают поколениями. В этой подборке УНН собрали для вас топ-10 легендарных композиций, каждая из которых имеет собственную историю и способна наполнить праздники теплом и праздничным настроением.

1. Хор Львовской национальной оперы - "Щедрик" Н. Леонтовича

Написанный в Покровске, легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича стал мировой знаменитостью всех времен и народов, после того, как в 1921 году его впервые услышали на концерте в Карнеги Холл, что в Нью-Йорке. А позже, в 1936 году, американец украинского происхождения Петр Вильховский создал самую популярную иноязычную версию песни - Carol of the Bells. Но этот перевод не единственный - по всему миру есть еще множество других версий нашего, украинского Щедрика.

2. Bobby Helms - Jingle Bells Rock

После бешеной популярности в США, эта песня уверенно закрепилась как праздничная классика, хотя ее исполнителю сначала и казалось, что успеха не будет. Она вышла именно тогда, когда рок-н-ролл захватывал мир, поэтому драйвовое слово "Rock" в названии звучит абсолютно уместно. Это легкая, радостная и заразительная мелодия, которая мгновенно поднимает настроение. 

3. George Michael - Last Christmas

Легендарный рождественский хит, который Джордж Майкл написал в 1984 году, и с тех пор, каждый год слушатели по всему миру возвращаются к этой песне. Хотя и мотив песни веселый, однако в тексте, автор описывает собственные переживания после неудачных отношений, превратив личную историю в универсальную рождественскую балладу. Именно искренность и мелодичность сделали эту песню неотъемлемой частью праздничного настроения для миллионов слушателей.

4. Frank Sinatra - Let It Snow!

Первую версию этой песни создали еще в 1945 году, и родилась она совсем не в зимнее время. В жаркий июльский день, поэт Сэми Кан и композитор Джул Стейн в шутку взялись за "зимнюю" тему и в результате подарили миру будущий праздничный хит. Так что иногда новогодняя магия возникает тогда, когда на улице совсем не до рождественского настроения.

5. Perry Como - Magic Moments (Audio)

Одна из самых известных записей Перри Комо "Magic Moments", выпущенная в конце 1950-х годов. Песню создал авторский тандем Берта Бахараха и Хэла Дэвида - будущих легенд популярной музыки. Композиция быстро завоевала популярность на радио и стала характерным примером легкого эстрадного звучания своего времени. Сегодня "Magic Moments", одна из ключевых работ, закрепившая стиль и узнаваемость Перри Комо.

6. Sia - Snowman

Зимний хит Сии "Snowman" из альбома Everyday Is Christmas (2017), отличается стилизацией под ретро-балладу и неожиданно теплым сюжетом о хрупкости чувств. 

7. All I Want for Christmas Is You

"All I Want for Christmas Is You" Мэрайи Кэри, был выпущен в 1994 году и быстро стал классикой праздничной музыки. Несмотря на десятилетия, трек до сих пор считается одной из самых известных рождественских композиций в мире.

8. Abba - Happy New Year

Выпущенная еще в 1980 году, песня знаменитой шведской группы "ABBA" до сих пор считается классикой рождественского репертуара. Однако, изначально музыканты придумали ее для шуточного мюзикла, и ей понадобилось почти 10 лет, чтобы стать всемирно известным хитом.

   

9. Bing Crosby - I Wish You A Merry Christmas

Эта песня имеет давнее происхождение: исследователи считают, что ее впервые исполнили еще в XVI веке, хотя точные обстоятельства создания остаются неизвестными. Впечатляет и количество исполнителей, ведь перечислить их всех невозможно, так как композиция на протяжении веков исполнялась в разных странах и культурах.

10. Dean Martin - Silver Bells 

Зимний трек "Silver Bells", написанный композитором Джеем Ливингстоном и поэтом Рэем Эвансом, впервые появился в 1951 году, и быстро стал символом праздничного настроения. Песня передает атмосферу зимнего города и детского восторга, сочетая легкую эстрадную мелодию с теплым баритоном Мартина. 

Лилия Подоляк

