Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 236 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 7348 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 20699 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 16416 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 16789 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18261 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19778 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17826 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27492 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46464 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 17754 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 28596 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 12331 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 10130 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 7134 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 2670 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 2622 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 2698 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 20707 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 28765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 5038 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 17894 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 54654 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71857 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 71251 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Грибы
Сериал

Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Укрзалізниця объявила о старте зимнего сезона на детских железных дорогах в Киеве, Львове, Днепре и Ровно. Впервые за 75 лет зимние рейсы отправятся во Львове и Ровно.

Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет

Укрзализныця объявила о старте зимнего сезона на детских железных дорогах в Киеве, Львове, Днепре и Ровно. С сегодняшнего дня, 17 декабря, билеты и расписание уже доступны онлайн в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика, что позволяет планировать семейный досуг без очередей. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Нынешний сезон стал историческим для западных регионов: впервые за последние 75 лет зимние рейсы отправятся во Львове и Ровно. График открытия движения поездов:

  • Киевская детская железная дорога – 25 декабря;
    • Львовская детская железная дорога – 26 декабря;
      • Днепровская и Ровенская железные дороги – 27 декабря.

        Помимо праздничных поездок, пассажиры могут воспользоваться программой лояльности: за каждый приобретенный билет начисляется 250 "обнимашек", которые можно обменять на скидки и услуги партнеров.

        "Поделись светом": на киевском вокзале появится масштабная световая инсталляция о единстве украинцев14.12.25, 09:07 • 4376 просмотров

        Для детей в возрасте 10-12 лет, интересующихся железнодорожным делом, Укрзализныця открыла запись на бесплатное обучение. Юные украинцы смогут попробовать себя в роли машинистов, диспетчеров или проводников, совмещая обучение с активным досугом.

        Укрзалізниця расширила международные маршруты: теперь с одной пересадкой до Мюнхена, Берлина и Праги14.12.25, 15:28 • 4439 просмотров

        Степан Гафтко

        Общество
        Новый год
        Прага
        Днепр
        Мюнхен
        Берлин
        Львов
        Ровно
        Киев