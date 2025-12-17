Укрзалізниця запускает зимние поезда на детских железных дорогах: во Львове и Ровно впервые за 75 лет

Укрзализныця объявила о старте зимнего сезона на детских железных дорогах в Киеве, Львове, Днепре и Ровно. С сегодняшнего дня, 17 декабря, билеты и расписание уже доступны онлайн в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика, что позволяет планировать семейный досуг без очередей. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

Нынешний сезон стал историческим для западных регионов: впервые за последние 75 лет зимние рейсы отправятся во Львове и Ровно. График открытия движения поездов:

Киевская детская железная дорога – 25 декабря;

Львовская детская железная дорога – 26 декабря;

Днепровская и Ровенская железные дороги – 27 декабря.

Помимо праздничных поездок, пассажиры могут воспользоваться программой лояльности: за каждый приобретенный билет начисляется 250 "обнимашек", которые можно обменять на скидки и услуги партнеров.

Для детей в возрасте 10-12 лет, интересующихся железнодорожным делом, Укрзализныця открыла запись на бесплатное обучение. Юные украинцы смогут попробовать себя в роли машинистов, диспетчеров или проводников, совмещая обучение с активным досугом.

