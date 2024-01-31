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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 16:38  •  16592 просмотра

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НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.

Национальное агентство по предупреждению коррупции призывает государственных воздержаться от нецензурной лексики в публичных высказываниях. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что с началом полномасштабного вторжения ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев.

В частности, привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31. Явление стало настолько распространено, что даже украинские дети прекрасно знают направления движения для российских военных кораблей

Вместе с тем, Национальное агентство периодически получает жалобы от общественности о нарушении публичными служащими норм профессиональной этики путем использования нецензурной лексики на своих страницах в соцсетях, в выступлениях и тому подобное.

Поэтому рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном отключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации :-)

- резюмировали в НАПК.

Дополнение

Офис добропорядочности НАПК совместно с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы напоминают чиновникам, что общие требования к их поведению и порядок привлечения к ответственности за нарушение этих требований устанавливаются Законом Украины "О предотвращении коррупции", который является правовой основой для кодексов или стандартов профессиональной этики

В ст. 38 Закона отмечается: "Должностные лица обязаны соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными"

 - отметили в НАПК.

Кроме того, похожие требования содержатся также в "Общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления".

Должностные лица должны придерживаться высокой культуры общения, проявлять сдержанность в случае критики или оскорблений со стороны граждан, замечать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения норм вежливого общения.

Кроме этого, публичные служащие не должны допускать использования нецензурной лексики, повышенной интонации, унизительных комментариев, которые дискриминируют людей по разным признакам, оскорбляют их честь и достоинство.

Поэтому должностные лица - от министров до мэров - должны воздерживаться (в том числе во внерабочее время) от распространения информации, в частности размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, которые могут нанести ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления

- подытожили в НАПК.

Напомним

Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.

Владимир Омельченко

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НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

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