НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики
Киев • УНН
НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.
Национальное агентство по предупреждению коррупции призывает государственных воздержаться от нецензурной лексики в публичных высказываниях. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что с началом полномасштабного вторжения ругань стала все чаще появляться в лексиконе украинцев.
В частности, привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31. Явление стало настолько распространено, что даже украинские дети прекрасно знают направления движения для российских военных кораблей
Вместе с тем, Национальное агентство периодически получает жалобы от общественности о нарушении публичными служащими норм профессиональной этики путем использования нецензурной лексики на своих страницах в соцсетях, в выступлениях и тому подобное.
Поэтому рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, таких как серия воздушных тревог, попытки страны-агрессора навязать ложные нарративы и при внезапном отключении электроснабжения при заполнении ежегодной декларации :-)
Дополнение
Офис добропорядочности НАПК совместно с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы напоминают чиновникам, что общие требования к их поведению и порядок привлечения к ответственности за нарушение этих требований устанавливаются Законом Украины "О предотвращении коррупции", который является правовой основой для кодексов или стандартов профессиональной этики
В ст. 38 Закона отмечается: "Должностные лица обязаны соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными"
Кроме того, похожие требования содержатся также в "Общих правилах этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления".
Должностные лица должны придерживаться высокой культуры общения, проявлять сдержанность в случае критики или оскорблений со стороны граждан, замечать о неприемлемости такого поведения и необходимости соблюдения норм вежливого общения.
Кроме этого, публичные служащие не должны допускать использования нецензурной лексики, повышенной интонации, унизительных комментариев, которые дискриминируют людей по разным признакам, оскорбляют их честь и достоинство.
Поэтому должностные лица - от министров до мэров - должны воздерживаться (в том числе во внерабочее время) от распространения информации, в частности размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, которые могут нанести ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления
Напомним
Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.
НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики
НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.
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