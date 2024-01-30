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Порівняв депутатку з відьмою: у Коломиї звільнили секретаря міськради

Київ • УНН

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Секретар Коломийської міської ради в Україні втратив свою посаду після того, як принизливо висловився про одну з депутаток. Його звільнення ініціював омбудсмен.

Секретар Коломийської міської ради Івано-Франківської області втратив посаду через принизливе висловлювання щодо однієї з депутаток. Жінка звернулась до омбудсмена Дмитра Лубінця, передає УНН.

Омбудсмен відзначив, що за інформацією, поширеною в ЗМІ, під час засідання Коломийської міської ради у листопаді минулого року секретар цієї ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради.

Лубінець додав, що згодом до нього звернулась і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою. З урахуванням наданих роз’яснень та рекомендацій, питання неетичної поведінки секретаря Коломийської міської ради розглянули на засіданні Постійної комісії за присутності обох сторін оскаржуваних подій.

"За результатами вжиття заходів, призначених Постійною комісією, ухвалили рішення Коломийської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради", - резюмував Лубінець.

Контекст

За даними ЗМІ, під час виступу з трибуни секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак звернувся до депутатки Галині Белі зі словами: "Будь ласка, не дивіться на мене так...Як відьма!"

Додамо

У свою чергу Андрій Куничак на своїй сторінці у Facebook ще 14 грудня повідомив, що "був змушений прийняти відповідальне політичне рішення про дострокове припинення моїх повноважень секретаря міської ради й винести на розгляд сесії для визначення та голосування депутатського корпусу".

Він також додав, що своїм рішенням вирішив "припинити політичну кризу" на місцевому рівні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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