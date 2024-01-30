Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета
Киев • УНН
Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.
Секретарь Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области потерял должность из-за унизительного высказывания в отношении одной из депутаток. Женщина обратилась к омбудсмену Дмитрию Лубинцу, передает УНН.
Омбудсмен отметил, что по информации, распространенной в СМИ, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие ее право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета.
Лубинец добавил, что впоследствии к нему обратилась и сама пострадавшая, после чего было открыто производство по этому делу. С учетом предоставленных разъяснений и рекомендаций, вопрос неэтичного поведения секретаря Коломыйского городского совета рассмотрели на заседании Постоянной комиссии в присутствии обеих сторон оспариваемых событий.
"По результатам принятия мер, назначенных Постоянной комиссией, приняли решение Коломыйского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета", - резюмировал Лубинец.
Контекст
По данным СМИ, во время выступления с трибуны секретарь Коломыйского городского совета Андрей Куничак обратился к депутату Галине Беле со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так... Как ведьма!"
Добавим
В свою очередь Андрей Куничак на своей странице в Facebook еще 14 декабря сообщил, что "был вынужден принять ответственное политическое решение о досрочном прекращении моих полномочий секретаря городского совета и вынести на рассмотрение сессии для определения и голосования депутатского корпуса".
Он также добавил, что своим решением решил "прекратить политический кризис" на местном уровне.
Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета
Секретарь Коломыйского городского совета в Украине потерял свою должность после того, как унизительно высказался об одной из депутаток. Его увольнение инициировал омбудсмен.
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