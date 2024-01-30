Сравнил депутата с ведьмой: в Коломые уволили секретаря горсовета

Секретарь Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области потерял должность из-за унизительного высказывания в отношении одной из депутаток. Женщина обратилась к омбудсмену Дмитрию Лубинцу, передает УНН.

Омбудсмен отметил, что по информации, распространенной в СМИ, во время заседания Коломыйского городского совета в ноябре прошлого года секретарь этого совета употребил высказывания, унижающие женщину, нарушающие ее право на уважение чести, достоинства и влияющие на деловую репутацию как депутата городского совета.

Лубинец добавил, что впоследствии к нему обратилась и сама пострадавшая, после чего было открыто производство по этому делу. С учетом предоставленных разъяснений и рекомендаций, вопрос неэтичного поведения секретаря Коломыйского городского совета рассмотрели на заседании Постоянной комиссии в присутствии обеих сторон оспариваемых событий.

"По результатам принятия мер, назначенных Постоянной комиссией, приняли решение Коломыйского городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета", - резюмировал Лубинец.

Контекст

По данным СМИ, во время выступления с трибуны секретарь Коломыйского городского совета Андрей Куничак обратился к депутату Галине Беле со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так... Как ведьма!"

Добавим

В свою очередь Андрей Куничак на своей странице в Facebook еще 14 декабря сообщил, что "был вынужден принять ответственное политическое решение о досрочном прекращении моих полномочий секретаря городского совета и вынести на рассмотрение сессии для определения и голосования депутатского корпуса".

Он также добавил, что своим решением решил "прекратить политический кризис" на местном уровне.