Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Яркие голы и драматичная ничья: обзор 4-го тура betking Экстра-лиги

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Четвертый тур Экстра-лиги по футзалу подарил болельщикам много голов и яркую игру. Центральный матч тура между Киев Футзал и Атлетик Футзал завершился напряженной ничьей — 1:1.

Яркие голы и драматичная ничья: обзор 4-го тура betking Экстра-лиги

Титульным партнером престижного футзального соревнования "Экстра-лига", объединяющего лучшие команды Украины для борьбы за чемпионский титул, является лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group.

Авалон (Бровары) – Любарт (Луцк) 4:1

В Броварах сошлись команды из нижней части таблицы, однако матч получился боевым. Для Авалон (Бровары) это был шанс одержать первую победу сезона, и хозяева им воспользовались.

Уже в начале игры Стеценко открыл счет после добивания, а затем Прокопчук удвоил преимущество — 2:0. Любарт сократил отставание благодаря 10-метровому от Гладуна, но удаление Сиротенко стало переломным моментом. Авалон реализовал большинство — Гураль довел счет до 3:1.

Во втором тайме лучане пытались отыграться, но хозяева действовали уверенно. Точку поставил Гуреев, технично перебросив вратаря — 4:1.

Первые три очка сезона для Авалон (Бровары) — заслуженная и эмоциональная победа.

Кардинал-Авангард (Ровно) – Сокол (Хмельницкий) 2:2

Поединок между Кардиналом-Авангардом и Соколом выдался чрезвычайно напряженным и зрелищным. Обе команды показали высокий уровень игры, борьбы и тактики.

Первыми счет открыли хозяева — Кравчук замкнул прострел с фланга. Но уже за 43 секунды до перерыва хмельничане сравняли — Данилюк реализовал комбинацию после стандарта, 1:1.

На старте второго тайма Скибчик с острого угла снова вывел ровенчан вперед, но "Сокол" не сдался. После рикошета от Хамданова мяч снова оказался в воротах — 2:2.

Напряженная ничья, которая оставила довольными только нейтральных болельщиков.

ХИТ (Киев) – Фурнитура (Коломыя) 6:0

ХИТ уверенно подтвердил статус фаворита, контролируя игру от начала до конца. Сметаненко открыл счет ударом в касание, Педяш удвоил преимущество индивидуальным проходом. Далее автогол Блащука после удара Мельника сделал счет 3:0. Чернявский воспользовался ошибкой голкипера, а Жук и Сагайдачный довели дело до разгрома — 6:0. Уверенная победа ХИТ на ЦСКА.

Сухая Балка (Желтые Воды) – Ураган (Ивано-Франковск) 4:1

Сухая Балка мощно начала и решила судьбу матча еще до перерыва. Ковалев открыл счет, а Нижник оформил дубль, воспользовавшись ошибками соперника — 3:0. После рискованной игры с пятым полевым Ураган пропустил четвертый — забил Легендзевич. В конце Шотурма провел гол престижа, но Сухая Балка заслуженно празднует победу — 4:1.

Киев Футзал – Атлетик Футзал 1:1

Напряженный и равный матч команд, претендующих на высокие позиции. Атлетик первым повел в счете после точного удара Нагорного. Киев Футзал ответил активным прессингом и использовал ошибку вратаря — Масевич сравнял. Обе команды имели шансы вырвать победу, но финальный свисток зафиксировал боевую ничью — 1:1.

Анонс 5 тура betking Экстра-лиги 

Атлетик Футзал – Авалон (Бровары)

Атлетик Футзал принимает Авалон (Бровары). За прошлый тур Атлетик сыграл 1:1 с Киев Футзал, а Авалон одержала уверенную победу над Любартом (Луцк) (4:1). Хотя фаворитом считается Атлетик, настойчивость броварчан может сделать матч непредсказуемым. Разница в турнирной таблице – всего 2 очка.

Любарт (Луцк) – Сухая Балка (Желтые Воды)

Сухая Балка демонстрирует стабильную игру и является фаворитом матча, однако Любарт дома готов дать бой. Обе команды имеют по 3 очка, поэтому интрига сохраняется.

Ураган (Ивано-Франковск) – Кардинал-Авангард (Ровно)

Кардинал-Авангард лидирует в чемпионате и выглядит фаворитом, но Ураган на своей площадке способен навязать борьбу. Ожидаем напряженный и зрелищный матч.

Фурнитура (Коломыя) – Киев Футзал

Киев Футзал – фаворит, но игра на выезде и поддержка местных болельщиков могут усложнить задачу гостей. Фурнитура должна действовать максимально внимательно, чтобы воспользоваться шансами.

Тайр Эксперт (Одесса) – ХИТ Киев

Лидер чемпионата ХИТ Киев встречается с аутсайдером. Одесситы могут дать бой, но команда Лиги чемпионов находится в невероятном тонусе и вряд ли позволит расслабиться.

Напомним, betking Экстра-лига проходит в два этапа – регулярная часть, продолжительностью 22 тура, и стадия плей-офф – серии до 3 побед навылет. Чемпион и вице-чемпион получают право представлять Украину в самом престижном клубном соревновании по футзалу – Лиге чемпионов УЕФА. 

betking желает командам успешного выступления, а всем поклонникам футзала — ярких эмоций во время просмотра поединка!

Дополнение 

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.

Лилия Подоляк

